Folytatódnak a gázai tűzszüneti tárgyalások – a Hamász garanciákat követel

A Hamásszal folytatott izraeli tárgyalásokhoz az információik szerint ma csatlakozik Steve Witkoff amerikai különmegbízott is, akit Jared Kushner kísér. Elemzők szerint Witkoff részvétele növelheti annak esélyét, hogy Izrael a vitás kérdésekben némi engedményt tegyen. A megbeszéléseken részt vesz továbbá Ron Dermer, az izraeli kormány egyik vezető tagja, valamint Ibrahim Kalin török hírszerzési vezető és Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök is – utóbbiak a Hamász felé is rendelkeznek közvetlen kapcsolatokkal, írja a Tagesschau.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója. Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee

A Hamász valódi garanciákat kér

A terrorszervezet főtárgyalója, Halíl al-Hadzsa az Al-Kahera News csatornának nyilatkozva kijelentette: a Hamász csak akkor hajlandó a túszok szabadon bocsátására, ha valódi garanciákat kap arra, hogy Izrael a megállapodás után nem folytatja a támadásokat.

Nem bízunk a megszálló hatalomban egyetlen pillanatra sem – fogalmazott a Hamász képviselője, hozzátéve, hogy Izrael soha nem tartotta be az ígéreteit.

A Hamász követelései szerint a háború teljes befejezésének meg kell előznie bármiféle túsz- vagy fogolycserét. A szervezet több ismert palesztin rab szabadon engedését is sürgeti, amit Izrael egyelőre elutasít.

Washington új terve

Donald Trump – aki informális közvetítőként szintén bekapcsolódott a folyamatba – egy olyan tervet terjesztett elő, amely a Hamász teljes lefegyverzését, a Gázai övezet fokozatos izraeli kiürítését és a túszok szabadon engedését irányozza elő.