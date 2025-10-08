Rendkívüli

Folytatódnak a gázai tűzszüneti tárgyalások – a Hamász garanciákat követel

Az egyiptomi fővárosban immár harmadik napja zajlanak a tárgyalások a Gázai övezetben dúló háború lezárásáról, ám egyelőre kevés előrelépés látszik. Diplomáciai források szerint a felek továbbra is ragaszkodnak az álláspontjukhoz, miközben a Hamász garanciákat követel arra, hogy Izrael a megállapodás után nem folytatja hadműveleteit.

Szabó István
2025. 10. 08. 8:22
Emlékezők a Hamász terrortámadás évfordulóján Fotó: Adam Gray Forrás: Getty Images/AFP
A Hamásszal folytatott izraeli tárgyalásokhoz az információik szerint ma csatlakozik Steve Witkoff amerikai különmegbízott is, akit Jared Kushner kísér. Elemzők szerint Witkoff részvétele növelheti annak esélyét, hogy Izrael a vitás kérdésekben némi engedményt tegyen. A megbeszéléseken részt vesz továbbá Ron Dermer, az izraeli kormány egyik vezető tagja, valamint Ibrahim Kalin török hírszerzési vezető és Mohammed bin Abdulrahman al-Thani katari miniszterelnök is – utóbbiak a Hamász felé is rendelkeznek közvetlen kapcsolatokkal, írja a Tagesschau.

Hamász
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója. Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee

A Hamász valódi garanciákat kér

A terrorszervezet főtárgyalója, Halíl al-Hadzsa az Al-Kahera News csatornának nyilatkozva kijelentette: a Hamász csak akkor hajlandó a túszok szabadon bocsátására, ha valódi garanciákat kap arra, hogy Izrael a megállapodás után nem folytatja a támadásokat. 

Nem bízunk a megszálló hatalomban egyetlen pillanatra sem – fogalmazott a Hamász képviselője, hozzátéve, hogy Izrael soha nem tartotta be az ígéreteit.

A Hamász követelései szerint a háború teljes befejezésének meg kell előznie bármiféle túsz- vagy fogolycserét. A szervezet több ismert palesztin rab szabadon engedését is sürgeti, amit Izrael egyelőre elutasít.

 

Washington új terve

Donald Trump – aki informális közvetítőként szintén bekapcsolódott a folyamatba – egy olyan tervet terjesztett elő, amely a Hamász teljes lefegyverzését, a Gázai övezet fokozatos izraeli kiürítését és a túszok szabadon engedését irányozza elő.

A javaslat értelmében a Hamász semmilyen szerepet nem tölthetne be a térség jövőbeni irányításában, amit a terrorszervezet elutasít, mivel ragaszkodik politikai befolyásához.

 

Netanjahu: „Sorsdöntő napokat élünk”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tárgyalásokkal párhuzamosan kijelentette: kormánya továbbra is elkötelezett a háború céljai – minden túsz hazahozatala és a Hamász hatalmának felszámolása – mellett. 

Benjamin Netanyahu before the second day of an international conference devoted to peace and security in the Middle East organised by Poland and the USA at the National Stadium in Warsaw, Poland on 14 February 2019 (Photo by Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto) (Photo by Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP)
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Fotó: NurPhoto/AFP/Mateusz Wlodarczyk

Izrael sorsdöntő napokat él. Addig nem nyugszunk, amíg Gáza többé nem jelent fenyegetést hazánkra nézve

 – fogalmazott.

A megfigyelők szerint Netanjahu nyilatkozata akár az engedékenység jele is lehet, hiszen a korábbiakhoz képest most már nem a Hamász megsemmisítéséről, hanem az uralmának megszüntetéséről beszélt – ami teret nyithat a tárgyalások folytatásának.

A nemzetközi közvetítők – köztük Egyiptom, Katar és Törökország – abban bíznak, hogy a következő napokban sikerülhet legalább egy ideiglenes tűzszünetet elérni, amely megállíthatja a több mint egy éve tartó vérontást a Gázai övezetben.

 

Borítókép: Emlékezők a Hamász terrortámadásának évfordulóján (Fotó: Getty Images/AFP/Adam Gray)


 

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

