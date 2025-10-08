Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

OroszországCsernyihivtámadásorosz-ukrán háború

Újabb orosz offenzíva tarolta le az ukrán célpontokat

Orosz erők csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőtáborára a Csernyihivi területen – tájékoztatott Szergej Lebegyev, a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyinak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 8:06
Egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe Ukrajna a háborúban (Fotó: AFP)
– A Csernyihivi területen helyi idő szerint 22:20-kor robbanások történtek a város északkeleti külvárosában egy falu és egy téglagyár között. Az orosz erők egy kiképzőtábort találtak el, ahol önkénteseket képeztek ki pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott rohamműveletekre – mondta.

Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Fotó: AFP

Helyi idő szerint 20:25 és 23:20 között robbanások voltak a Pobedit gyár közelében is, ahol ukrán nagy hatótávolságú rakétákhoz és drónokhoz gyártanak vezérlő- és irányítórendszereket

– írja az Origo.

– A Priluki járásban (Csernyihivi terület) robbanások voltak a nyugati külvárosban, a katonai repülőtér irányában. A repülőtéren egy repülőgép-javító üzem található, ahol Szu és F–16-os repülőgépeken is végeznek karbantartást – tette hozzá Lebegyev.

Az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrát érő támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket, valamint az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, továbbá drónokkal – számolt be a RIA Novosztyi.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

