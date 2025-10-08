Újabb orosz offenzíva tarolta le az ukrán célpontokat

– A Csernyihivi területen helyi idő szerint 22:20-kor robbanások történtek a város északkeleti külvárosában egy falu és egy téglagyár között. Az orosz erők egy kiképzőtábort találtak el, ahol önkénteseket képeztek ki pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott rohamműveletekre – mondta.

Fotó: AFP