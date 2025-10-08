– A Csernyihivi területen helyi idő szerint 22:20-kor robbanások történtek a város északkeleti külvárosában egy falu és egy téglagyár között. Az orosz erők egy kiképzőtábort találtak el, ahol önkénteseket képeztek ki pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott rohamműveletekre – mondta.
Újabb orosz offenzíva tarolta le az ukrán célpontokat
Orosz erők csapást mértek az ukrán fegyveres erők egyik kiképzőtáborára a Csernyihivi területen – tájékoztatott Szergej Lebegyev, a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora a RIA Novosztyinak.
Helyi idő szerint 20:25 és 23:20 között robbanások voltak a Pobedit gyár közelében is, ahol ukrán nagy hatótávolságú rakétákhoz és drónokhoz gyártanak vezérlő- és irányítórendszereket
– írja az Origo.
– A Priluki járásban (Csernyihivi terület) robbanások voltak a nyugati külvárosban, a katonai repülőtér irányában. A repülőtéren egy repülőgép-javító üzem található, ahol Szu és F–16-os repülőgépeken is végeznek karbantartást – tette hozzá Lebegyev.
További Külföld híreink
Az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúrát érő támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket, valamint az ukrán hadiipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, továbbá drónokkal – számolt be a RIA Novosztyi.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt újra bizonyította: eltörölnék a rezsicsökkentést
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja mindig a magyar emberek érdekei mentén szavaz.
Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől
Újabb civilt vittek el a frontra.
Trump megindította a katonaságot
Az amerikai elnök rendet tesz.
Kibertámadás ért több amerikai ügyvédi irodát
A Clintonokat képviselő cég is a rejtélyes hekkerek célpontja volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt újra bizonyította: eltörölnék a rezsicsökkentést
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja mindig a magyar emberek érdekei mentén szavaz.
Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől
Újabb civilt vittek el a frontra.
Trump megindította a katonaságot
Az amerikai elnök rendet tesz.
Kibertámadás ért több amerikai ügyvédi irodát
A Clintonokat képviselő cég is a rejtélyes hekkerek célpontja volt.