Trump megindította a katonaságot

Trump mintegy kétszáz texasi gárdistát vezényelt Illinois területére, bevetésük hatvan napra szól.

A texasi Nemzeti Gárda tagjai 2025. október 7-én, Elwoodban, Illinois államban (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)

A katonák az Elwood városában található bázison állomásoznak, mintegy kilencven kilométerre Chicago belvárosától, írja az Origo.

Greg Abbott texasi kormányzó az X közösségi oldalon képet is közzétett a katonák indulásáról, azzal az üzenettel:

Bármikor készen állnak. Azonnal bevetésre kész

The elite Texas National Guard.



Ever ready.



Deploying now. pic.twitter.com/7lXe7Wpmue — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 7, 2025

J. B. Pritzker, Illinois demokrata kormányzója szerint az elnök döntése példátlan és veszélyes.

Azt látjuk, hogy texasi katonák érkeznek, miközben semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapunk Washingtonból. Ez invázió – jelentette ki.