Rendkívüli

TrumpbűnözésNemzeti GárdaChicagokormányzó

Trump megindította a katonaságot

Donald Trump texasi nemzeti gárdistákat vezényelt a demokrata irányítású Illinois államba. A katonák már megérkeztek a chicagói térségbe, miközben a helyi vezetés jogi úton próbálja megakadályozni a bevetésüket. Trump és a Fehér Ház szerint a lépés célja a közbiztonság helyreállítása.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 08. 9:14
Donald Trump amerikai elnök Fotó: Jim Watson Forrás: AFP
Trump mintegy kétszáz texasi gárdistát vezényelt Illinois területére, bevetésük hatvan napra szól. 

Trump
A texasi Nemzeti Gárda tagjai 2025. október 7-én, Elwoodban, Illinois államban (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)

A katonák az Elwood városában található bázison állomásoznak, mintegy kilencven kilométerre Chicago belvárosától, írja az Origo.

Greg Abbott texasi kormányzó az X közösségi oldalon képet is közzétett a katonák indulásáról, azzal az üzenettel: 

Bármikor készen állnak. Azonnal bevetésre kész

J. B. Pritzker, Illinois demokrata kormányzója szerint az elnök döntése példátlan és veszélyes. 

Azt látjuk, hogy texasi katonák érkeznek, miközben semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapunk Washingtonból. Ez invázió – jelentette ki.

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 06: Chicago Mayor Brandon Johnson listens as Illinois Gov. JB Pritzker speaks at a news conference October 06, 2025 in Chicago, Illinois. Pritzker, Johnson and other political leaders addressed President Donald Trump's threat to deploy the National Guard to the city. Pritzker accused the president of using the troops as political props and of trying to incite violence in the city for political gain. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Brandon Johnson, Chicago polgármestere hallgatja J. B. Pritzkert, Illinois állam kormányzóját egy sajtótájékoztatón, 2025. október 6-án Chicagóban (Fotó: Getty Images/AFP/Scott Olson)

A szövetségi hatalom kiterjesztése

A Nemzeti Gárda rendkívüli helyzetekben a szövetségi kormány irányítása alá kerülhet, ám békeidőben az adott állam kormányzója rendelkezik felette. 

Nem Illinois az egyetlen, ahol a demokrata vezetés ellenállást tanúsít. Hasonló jogi csatározások zajlanak Oregonban és Kaliforniában is, miután Trump a bevándorlási razziák elleni tüntetések megfékezésére hivatkozva más városokba is katonákat küldött. 

Trump és Washington a romló közbiztonságra hivatkozik

A Fehér Ház mindeközben a chicagói közbiztonsági helyzetre hivatkozik. Trump szerint a városban elszabadult az erőszak, és szükség van a szövetségi létesítmények védelmére. 

Chicago ugyanakkor évtizedek óta a demokraták egyik legerősebb bástyája, ahol a fegyveres bűncselekmények aránya országos szinten is kiemelkedően magas.

A bíróság várhatóan csütörtökön dönt arról, hogy engedélyezi-e a texasi gárdisták további jelenlétét Illinois-ban. Addig a katonák az elwoodi támaszponton maradnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

