Trump a hadsereget is bevetné

Trump elnök a Chicagóban és Portlandben folytatódó heves tüntetések kapcsán feltett kérdésre kifejtette, hogy nem véletlenül létezik az országon belüli felkelések esetén kidolgozott jogszabály. „Ha életbe kell léptetnem, akkor megteszem. Amennyiben embereket ölnek meg, és bíróságok akadályoznak bennünket vagy kormányzók, illetve polgármesterek” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy a zavargásoknak súlyos következményei lesznek. Egyben céljának nevezte, hogy biztosítsa az amerikai városok biztonságát.

Donald Trump készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni. Fotó: AFP

Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt vasárnap újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy felkelőkről és agitátorokról van szó, köztük az Antifa mozgalom tagjairól. Az Egyesült Államokban 1807-ben fogadták el azt a törvényt, ami az országon belüli felkelés esetén léptethető életbe (Insurrection Act).