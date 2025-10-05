Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt vasárnap újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy felkelőkről és agitátorokról van szó, köztük az Antifa mozgalom tagjaival.

Donald Trump: Portland lángokban áll Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elnök szerint az érintett városok és államok polgármesterei és kormányzói a "félelemtől dermedten az életüket féltik", és csak azért állítják, hogy városaikban semmi nem történik.

Az elnök arra reagált, hogy Portlandben a hétvégén több százan vonultak a bevándorlási hatóság létesítményéhez az illegális bevándorlók kitoloncolása ellen tiltakozva.

A megmozduláson a rendőrségnek könnygázt kellett bevetnie, amikor egyes tüntetők erőszakossá váltak. Többeket előállítottak. Donald Trump kérdésre válaszolva szégyennek nevezte azt a bírói döntést, ami a hétvégén átmenetileg megtiltotta a Nemzeti Gárda katonáinak kivezénylését az oregoni nagyváros utcáira.