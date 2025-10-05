TrumpNemzeti GárdaChicagoPortland

Trump nem tűri, hogy a szövetségi ügynököket támadják

Nem tűri el Donald Trump amerikai elnök, hogy egyes nagyvárosokban rátámadnak a bevándorlási hatóság embereire. Trump kormányzata elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését Chicagóban és Portlandben, az érintett városok demokrata vezetése azonban igyekszik akadályozni az elnök erőfeszítéseit – írja az Origo.

Munkatársunktól
2025. 10. 05. 13:52
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ultimátumot adott J. B. Pritzker Illinois-i kormányzónak Donald Trump amerikai elnök – számol be róla az Origo a Breitbart amerikai hírportálra hivatkozva. Vagy maga rendeli el az állam Nemzeti Gárdájának a bevetését Chicagóban, vagy a kormányzat fogja ezt megtenni – írta Pritzker a közösségi médiában, hozzátéve, hogy szerinte ez a lépés „rendkívül felháborító és alkotmányellenes”.

Trump eltökélte, hogy megvédi a munkájukat végző szövetségi ügynököket
Trump eltökélte, hogy megvédi a munkájukat végző szövetségi ügynököket (Fotó: Anadolu/AFP)

Ma reggel a Trump-adminisztráció hadügyminisztériuma ultimátumot adott nekem: hívja be a csapatait, vagy mi fogjuk megtenni. Teljesen felháborító és amerikaiatlan, hogy egy kormányzótól követeljenek, hogy saját határainkon belül és akaratunk ellenére küldjön katonai csapatokat

– írta a kormányzó.

Egy másik bejegyzésben Pritzker azt fejtegette, hogy Trump az illinois-i Nemzeti Gárda  mintegy háromszáz tagját vezényelné a nagyvárosba, és ezzel „keményen dolgozó amerikaiakat vonna el a szokásos munkájuktól és a családjuktól, hogy mindannyian részt vegyenek egy megrendezett előadásban”.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) arra kérte a hadügyminisztériumot, hogy küldjön több száz katonát az illinois-i bevándorlási és vámhatósági (ICE) ügynökök és létesítmények védelmére, miután egy férfi tüzet nyitott egy ICE-létesítményre a texasi Dallasban.

A DHS szerint a chicagói Broadview környékén a szövetségi ügynököket „járművekkel elgázolták és bekerítették”, ők pedig „védekező lövéseket adtak le egy fegyveres amerikai állampolgárra”.

A közösségi médiában keringő videófelvételek szerint az ügynökök járműveit tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg.

Trump az oregoni Portlandben is elrendelte a Nemzeti Gárda kétszáz tagjának bevetését, miután szerinte a nagyvárosban már-már háborús állapotok uralkodnak az ICE-ellenes tüntetéseken. Egy szövetségi bíró azonban szombati döntésében úgy találta, hogy a bevetés jogellenes, és túllépi az elnök törvényes és alkotmányos hatáskörét, így ideiglenes tiltó határozatot (TRO) adott ki. A határozat 14 napig marad érvényben, hacsak közben nem hosszabbítják meg.

Trump júniusban memorandumot adott ki, amely engedélyezte a Nemzeti Gárda katonáinak szövetségi irányítása alá vonását, hivatkozva a bevándorlásellenes tiltakozások során a szövetségi alkalmazottakra és tulajdonra nehezedő fenyegetésekre.

Szeptember 27-én Trump a Truth Socialon keresztül bejelentette, hogy utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy vezényeljen csapatokat a „háború sújtotta Portlandbe” az „Antifa és más hazai terroristák” elleni védelem érdekében, és engedélyezte „szükség esetén a teljes erő alkalmazását” – írja az Origo.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu