Trump nem tűri, hogy a szövetségi ügynököket támadják

This morning, the Trump Administration’s Department of War gave me an ultimatum: call up your troops, or we will. It is absolutely outrageous and un-American to demand a Governor send military troops within our own borders and against our will. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 4, 2025

Egy másik bejegyzésben Pritzker azt fejtegette, hogy Trump az illinois-i Nemzeti Gárda mintegy háromszáz tagját vezényelné a nagyvárosba, és ezzel „keményen dolgozó amerikaiakat vonna el a szokásos munkájuktól és a családjuktól, hogy mindannyian részt vegyenek egy megrendezett előadásban”.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) arra kérte a hadügyminisztériumot, hogy küldjön több száz katonát az illinois-i bevándorlási és vámhatósági (ICE) ügynökök és létesítmények védelmére, miután egy férfi tüzet nyitott egy ICE-létesítményre a texasi Dallasban.

A DHS szerint a chicagói Broadview környékén a szövetségi ügynököket „járművekkel elgázolták és bekerítették”, ők pedig „védekező lövéseket adtak le egy fegyveres amerikai állampolgárra”.