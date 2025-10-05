Trump nem tűri, hogy a szövetségi ügynököket támadják

Ultimátumot adott J. B. Pritzker Illinois-i kormányzónak Donald Trump amerikai elnök – számol be róla az Origo a Breitbart amerikai hírportálra hivatkozva. Vagy maga rendeli el az állam Nemzeti Gárdájának a bevetését Chicagóban, vagy a kormányzat fogja ezt megtenni – írta Pritzker a közösségi médiában, hozzátéve, hogy szerinte ez a lépés „rendkívül felháborító és alkotmányellenes”.
Ma reggel a Trump-adminisztráció hadügyminisztériuma ultimátumot adott nekem: hívja be a csapatait, vagy mi fogjuk megtenni. Teljesen felháborító és amerikaiatlan, hogy egy kormányzótól követeljenek, hogy saját határainkon belül és akaratunk ellenére küldjön katonai csapatokat
– írta a kormányzó.