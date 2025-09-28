Katonai akciót hagyott jóvá Donald Trump

A döntés a szövetségi csapatok amerikai városokban való bevetésének újabb kiterjesztését jelzi, a Trump-adminisztráció illegális bevándorlás elleni szélesebb fellépésének részeként.

A lépés heves tiltakozást váltott ki a demokrata törvényhozók körében, akik szerint nincs szükség szövetségi erők telepítésére Portlandbe.

„Nincs nemzetbiztonsági fenyegetés Portlandben. Közösségeink biztonságban és nyugalomban élnek” – mondta Tina Kotek, Oregon kormányzója. Szombati sajtótájékoztatóján hozzátette: „bármilyen bevetés hatalommal való visszaélés lenne”, és közölte, hogy Dan Rayfield főügyésszel együtt vizsgálják, szükséges-e bármilyen jogi válaszlépés.

„Készen állunk reagálni, ha kell” – tette hozzá Kotek.

Trump ugyanakkor megtorlást ígért, de nem részletezte, hogy a Nemzeti Gárdát vagy a reguláris hadsereget mozgósítaná-e, és mit takar pontosan a „teljes erő bevetése”.

„Készen állunk arra, hogy az elnök utasítására mozgósítsuk az amerikai katonai személyzetet a portlandi Belbiztonsági Minisztérium (DHS) műveleteinek támogatására” – mondta Sean Parnell, a Pentagon főszóvivője a BBC-nek. „A minisztérium a lehető leghamarabb tájékoztatást és frissítéseket ad.”

A portlandi ICE-központot június eleje óta rendszeresen támadják a tüntetők, ami időnként erőszakos összecsapásokhoz vezetett. Szeptember 8-ig az amerikai ügyészség 26 ember ellen emelt szövetségi vádat többek között gyújtogatás, rendőr elleni erőszak és letartóztatás elleni ellenállás miatt.