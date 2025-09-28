Rendkívüli

Katonai akciót hagyott jóvá Donald Trump

Katonai akciót hagyott jóvá Donald Trump

Donald Trump elrendelte csapatok küldését az oregoni Portlandbe, és szükség esetén a teljes erő alkalmazására is felhatalmazást adott a bevándorlási őrizeti központok elleni tüntetések megfékezésére.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 11:38
Donald Trump Fotó: YASIN OZTURK Forrás: ANADOLU
Donald Trump szerint a lépés célja ostrom alatt álló ICE-létesítményeink megvédése az Antifa és más hazai terroristák támadásaitól, a várost pedig háború sújtotta területként jellemezte a Truth Socialen közzétett bejegyzésében.

Trump csapatokat vezényelt a bevándorlási őrizeti központok elleni tiltakozások megfékezésére (Fotó: Saul Loeb / AFP)
Trump csapatokat vezényelt a bevándorlási őrizeti központok elleni tiltakozások megfékezésére (Fotó: AFP/Saul Loeb)

A döntés a szövetségi csapatok amerikai városokban való bevetésének újabb kiterjesztését jelzi, a Trump-adminisztráció illegális bevándorlás elleni szélesebb fellépésének részeként.

A lépés heves tiltakozást váltott ki a demokrata törvényhozók körében, akik szerint nincs szükség szövetségi erők telepítésére Portlandbe. 

„Nincs nemzetbiztonsági fenyegetés Portlandben. Közösségeink biztonságban és nyugalomban élnek” – mondta Tina Kotek, Oregon kormányzója. Szombati sajtótájékoztatóján hozzátette: „bármilyen bevetés hatalommal való visszaélés lenne”, és közölte, hogy Dan Rayfield főügyésszel együtt vizsgálják, szükséges-e bármilyen jogi válaszlépés.

„Készen állunk reagálni, ha kell” – tette hozzá Kotek.

Trump ugyanakkor megtorlást ígért, de nem részletezte, hogy a Nemzeti Gárdát vagy a reguláris hadsereget mozgósítaná-e, és mit takar pontosan a „teljes erő bevetése”.

„Készen állunk arra, hogy az elnök utasítására mozgósítsuk az amerikai katonai személyzetet a portlandi Belbiztonsági Minisztérium (DHS) műveleteinek támogatására” – mondta Sean Parnell, a Pentagon főszóvivője a BBC-nek. „A minisztérium a lehető leghamarabb tájékoztatást és frissítéseket ad.”

A portlandi ICE-központot június eleje óta rendszeresen támadják a tüntetők, ami időnként erőszakos összecsapásokhoz vezetett. Szeptember 8-ig az amerikai ügyészség 26 ember ellen emelt szövetségi vádat többek között gyújtogatás, rendőr elleni erőszak és letartóztatás elleni ellenállás miatt.

A Belbiztonsági Minisztérium pénteken közölte, hogy a tüntetők „többször is megtámadtak és ostrom alá vettek egy ICE-feldolgozóközpontot” Portlandben. A tárca szerint több embert letartóztattak és szövetségi bűncselekményekkel vádoltak meg – írja a BBC.

„A Rose City Antifa, egy nemrég belföldi terrorszervezetnek minősített csoport, illegálisan közzétette ICE-tisztek lakcímét” – áll a minisztérium közleményében, hozzátéve, hogy az Antifához köthető személyek halálos fenyegetéseket is küldtek a DHS dolgozóinak.

A hét elején Trump rendeletet írt alá, amely hivatalosan is belföldi terrorszervezetnek nyilvánította az Antifát. Az „antifasiszta” rövidítéséből eredő Antifa lazán szervezett, főként szélsőbaloldali aktivistákból álló mozgalom. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

