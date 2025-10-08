A Telegramon megjelent videón jól kivehető, ahogy több ukrán egyenruhás férfi dulakodik egy civil személlyel Kovel egyik utcáján. A felvétel szerint a járókelők döbbenten figyelik, ahogy a katonák és rendőrök a férfit erővel egy furgonba próbálják betuszkolni.
Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől
Újabb videó terjed az interneten az ukrajnai kényszersorozásokról. A felvétel Kovelben, Volinyi megyében készült.
A rövid bejegyzés mindössze a helyszínt említi: „Volinyi megye, Kovel” – és annyit fűz hozzá: „Csomagolták a fiút.”
A hasonló esetekről készült videók az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban jelennek meg a közösségi médiában. Az ukrán hatóságok mindent megtesznek, hogy pótolják a fronton elszenvedett súlyos emberveszteségeket.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
