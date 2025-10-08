Rendkívüli

Voliny megyekényszersorozáskatonaorosz-ukrán háború

Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől

Újabb videó terjed az interneten az ukrajnai kényszersorozásokról. A felvétel Kovelben, Volinyi megyében készült.

2025. 10. 08. 9:21
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANATOLII STEPANOV Forrás: AFP
A Telegramon megjelent videón jól kivehető, ahogy több ukrán egyenruhás férfi dulakodik egy civil személlyel Kovel egyik utcáján. A felvétel szerint a járókelők döbbenten figyelik, ahogy a katonák és rendőrök a férfit erővel egy furgonba próbálják betuszkolni.

Kovelben, Voliny megyéből vittek el egy civilt az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)
 Kovelben, Volinyi megyéből vittek el egy civilt az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)

A rövid bejegyzés mindössze a helyszínt említi: „Volinyi megye, Kovel” – és annyit fűz hozzá: „Csomagolták a fiút.”

A hasonló esetekről készült videók az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban jelennek meg a közösségi médiában. Az ukrán hatóságok mindent megtesznek, hogy pótolják a fronton elszenvedett súlyos emberveszteségeket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Kórházakból hurcolnak el férfiakat a frontra Ukrajnában + videó

