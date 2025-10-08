Sokkoló jelenet: nem menekülhetett az ukrán sorozók elől

A Telegramon megjelent videón jól kivehető, ahogy több ukrán egyenruhás férfi dulakodik egy civil személlyel Kovel egyik utcáján. A felvétel szerint a járókelők döbbenten figyelik, ahogy a katonák és rendőrök a férfit erővel egy furgonba próbálják betuszkolni.

Kovelben, Volinyi megyéből vittek el egy civilt az ukrán sorozók (Forrás: Telegram)