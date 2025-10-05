Zelenszkij emberrablóiból elege van az ukránoknak + videó

Egyre nagyobb társadalmi feszültségeket okoznak a sorozások. Az ukránok azonban már nem hagyják magukat. Az emberrablók a legújabb videóban egy férfit próbáltak meg elvinni, azonban felesége és apja megmentette.

Az ukránok kezdik megelégelni az emberrablók módszereit

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó tanúsága szerint Harkiv megyében rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot egy nő. A nő férjét megpróbálták betuszkolni a kisbuszba, azonban ezúttal az emberrablók hoppon maradtak.

A férfit a felesége mentette meg, aki feltartotta a toborzótiszteket, ebben segítségére volt a férje idős apja is. Ez azonban nem nyerte el az emberrablók tetszését, akik hálájuk jeleként áthajtottak az idős ember biciklijén, hogy aztán kövér gázzal távozzanak a helyszínről.