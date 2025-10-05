Ukrajnafronttoborzás

Zelenszkij emberrablóiból elege van az ukránoknak + videó

Volodimir Zelneszkij elnök szabad kezet adott a toborzóknak, azonban ezt már a lakosság sem nézi jó szemmel. Az ukránok egyre többször állnak a sarkukra, egy friss videón például egy nő menti meg férjét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 21:59
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Egyre nagyobb társadalmi feszültségeket okoznak a sorozások. Az ukránok azonban már nem hagyják magukat. Az emberrablók a legújabb videóban egy férfit próbáltak meg elvinni, azonban felesége és apja megmentette. 

Az ukránok kezdik megelégelni az emberrablók módszereit
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videó tanúsága szerint Harkiv megyében rendkívüli bátorságról tett tanúbizonyságot egy nő. A nő férjét megpróbálták betuszkolni a kisbuszba, azonban ezúttal az emberrablók hoppon maradtak. 

A férfit a felesége mentette meg, aki feltartotta a toborzótiszteket, ebben segítségére volt a férje idős apja is. Ez azonban nem nyerte el az emberrablók tetszését, akik hálájuk jeleként áthajtottak az idős ember biciklijén, hogy aztán kövér gázzal távozzanak a helyszínről. 

 

Az ukránoknak elege van

A férfiakat sokszor saját otthonukból, vagy épp a kórházból rabolják el. Az ukránoknak azonban egyre inkább elege van a kényszersorozásból: az elmúlt időszakban egyre több konfrontációról készült felvétel kerül fel az internetre, amely jól jelzi a módszert övező társadalmi feszültséget. 

Borítókép: ukrán toborzók (Fotó: AFP)

