orosz-ukrán háborúukrajnai háborúfrontvonalHarkovHerszon megye

Egyre nehezebben küzd a fronton Ukrajna

Oroszbarát források arról számoltak be, hogy Herszon térségében a Karantén-sziget teljesen az orosz fegyverek ellenőrzése alatt áll. Ezzel párhuzamosan a harkovi harcokban több ukrán dandár komoly veszteségeket szenvedett. A hírek hitelességét egyelőre nem erősítették meg független források, ám a közlések alapján az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén, ahol folyamatos orosz előrenyomulás tapasztalható.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 7:11
Az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A RIA Novosztyinak nyilatkozva Volodimir Saldo, Herszon orosz kinevezett vezetője kijelentette: a sziget az orosz állások lőtávolán belül található. Hozzátette, hogy a területet folyamatosan tűz alatt tartják, miközben az ukrán hadsereg továbbra is bázisként használja azt. Elmondása szerint kisebb egységek éjszaka jutnak be a szigetre, ahol épületekben rejtőzve drónokat indítanak – írja az Origo.

Az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén
Az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén (Fotó: MTI)

Saldo szerint a sziget teljes megtisztítása az ukrán mozgások miatt jelenleg nem lehetséges, 

ugyanakkor a tüzérség és a pilóta nélküli eszközök irányítói rendszeresen csapásokat mérnek. A Karantén-szigetet korábban kiürítették, az orosz állítások alapján pedig az ukrán erők katonai létesítménnyé alakították. Herszon régióját 2022 őszén csatolta magához Oroszország, amit Kijev nem ismer el, és azóta is rendszeresen támadja a térséget.

Ezzel párhuzamosan a harkovi fronton az orosz biztonsági erők azt állították: a Szinelnyikove közelében bekerített ukrán egységek szinte teljesen megsemmisültek.

Lapunk arról is beszámolt, hogy szeptember 27-én hajnalban az orosz hadsereg nagyszabású légicsapást mért egy ukrán régióra, amelyben a kritikus infrastruktúra mellett lakóépületek is megsérültek. 

Borítókép: Az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Pusztító támadáshullám érte Ukrajnát + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy Félix

Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

Felhévizy Félix avatarja

Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu