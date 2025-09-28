Egyre nehezebben küzd a fronton Ukrajna

A RIA Novosztyinak nyilatkozva Volodimir Saldo, Herszon orosz kinevezett vezetője kijelentette: a sziget az orosz állások lőtávolán belül található. Hozzátette, hogy a területet folyamatosan tűz alatt tartják, miközben az ukrán hadsereg továbbra is bázisként használja azt. Elmondása szerint kisebb egységek éjszaka jutnak be a szigetre, ahol épületekben rejtőzve drónokat indítanak – írja az Origo.

Az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén (Fotó: MTI)

Saldo szerint a sziget teljes megtisztítása az ukrán mozgások miatt jelenleg nem lehetséges,

ugyanakkor a tüzérség és a pilóta nélküli eszközök irányítói rendszeresen csapásokat mérnek. A Karantén-szigetet korábban kiürítették, az orosz állítások alapján pedig az ukrán erők katonai létesítménnyé alakították. Herszon régióját 2022 őszén csatolta magához Oroszország, amit Kijev nem ismer el, és azóta is rendszeresen támadja a térséget.