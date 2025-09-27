légvédelemOroszországlégicsapásorosz-ukrán háborúlégtér

Ukrajna több orosz régióra mért légicsapást

Az orosz tájékoztatás alapján szeptember 27-ére virradóra Oroszország több térségében ukrán drónokat semmisítettek meg. A legsúlyosabb légicsapás a Rosztovi régió légterében zajlott, ahol összesen 27 drónt sikerült lelőniük. A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy a támadások nem okoztak károkat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 12:20
Ukrán katona készít elő egy támadódrónt indulásra
Ukrán katona készít elő egy támadódrónt indulásra Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg légicsapását visszaverték. A szeptember 27-re virradó éjszaka során az orosz légvédelem összesen 55 ukrán drónt azonosított és semmisített meg – írta meg az Origo.

Ukrajna több orosz régióra mért légicsapást az éjszaka
Ukrajna több orosz régióra mért légicsapást az éjszaka
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A legintenzívebb támadás a Rosztovi térségben zajlott, ahol 27 drónt lőttek le. Brjanszk felett nyolc, míg Asztrahán és Voronyezs légterében egyaránt hat-hat eszközt semmisítettek meg. Volgográd régióban öt, Kurszkban kettő, Belgorod térségében pedig egy drónt lőttek ki.

 

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy minden támadó eszközt sikerült kiiktatni, személyi sérülés és jelentős kár nem történt.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint fordulóponthoz érkezett a háború.

Borítókép: Ukrán katona készít elő egy támadódrónt indulásra (Fotó: AFP)

