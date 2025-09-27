Az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg légicsapását visszaverték. A szeptember 27-re virradó éjszaka során az orosz légvédelem összesen 55 ukrán drónt azonosított és semmisített meg – írta meg az Origo.

Ukrajna több orosz régióra mért légicsapást az éjszaka

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU