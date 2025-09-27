Robert C. Castel: Fordulóponthoz érkezett a háború

Nemrégiben egy olyan hír járta be a világsajtót, amely – ha valóban megalapozott – döntő fordulatot jelenthet az orosz–ukrán háborúban. A hír forrása a széles körben követett és elismert Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War, ISW) szeptember 21-i jelentése. A lényege röviden a következő:

2025 eleje és szeptember 15. között az orosz hadsereg mintegy háromszázezer hivatásos katonát mozgósított. Ez heti körülbelül nyolcezer, illetve havi 32 ezer új katonát jelent. A jelentés szerint az újonnan bevont állomány egy részét – hogy pontosan mekkorát, azt nem tudni – nem közvetlenül a frontra vezényelték, hanem stratégiai tartalék kialakítására fordítják.

Az emberanyag-megtakarítást a forrás szerint az tette lehetővé, hogy az orosz hadsereg veszteségei a háború elmúlt hónapjai­ban drámaian csökkentek az új harceljárások bevezetésének köszönhetően. Ennek következtében lehetővé vált, hogy az új erők egy részét a frontvonalon kialakuló hiányosságok pótlása helyett az új stratégiai tartalékba irányítsák át.

Mielőtt a hír katonai és politikai jelentőségét vizsgálnánk, érdemes akadékoskodni egy kicsit. Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a think-tank, amelytől éveken át azt hallottuk, hogy az orosz veszteségek sokkal nagyobbak az ukránokénál, most hirtelen azt állítja, hogy az orosz veszteségek drámaian csökkentek, és ez lehetővé tette egy stratégiai élőerő-tartalék kialakítását? Ez az ellentmondás mindenképpen magyarázatra szorul.

A formális logika szemszögéből nézve a két állítás nem feltétlenül zárja ki egymást. Elsőként ott van az orosz lakosság lélekszáma. Ugyanazok a veszteségek, amik egy kis vagy közepes európai nemzetnek megsemmisítőnek tűnnek, az orosz összlakosságnak csupán töredékét képezik. Másrészt szerepet játszhat az a néhány hónappal ezelőtti hír, miszerint reformok és átszervezések által az orosz mozgósítási rendszer számottevően hatékonyabbá vált. Ugyanakkor

azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki, hogy az orosz és az ukrán veszteségekkel kapcsolatos számadatokban egyetlen hírforrás sem tekinthető teljesen független, objektív forrásnak, és az adatok, amelyek eddig munkahipotéziseink alapját képezték, eleve túlzók voltak.

Az elemzésemet azzal kezdtem, hogy ha ezek a hírek megbízhatók, akkor az orosz–ukrán háború jelentős fordulóponthoz érkezett. Most tehát elérkezett a pillanat, amikor el kellene magyarázni: miért? Mivel pedig az elemzői szakma alapvető követelménye, hogy képesek legyünk egy szájból hideget és meleget is fújni: azt is, miért szükségszerű, hogy valódi fordulópontról beszéljünk.