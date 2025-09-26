Front Robert C. Castellel: mit üzennek a légtérsértések, Trump beszéde és Törökország szerepe?

Castel elsőként a NATO-légteret rendszeresen megsértő orosz repülőgépek és drónok ügyét értékelte. Elmondta, hogy a szövetség évente 200–300 légtérsértéssel szembesül, és ötféle válaszlépcsőt különíthet el: a diplomáciai jegyzékváltástól az erősebb katonai jelzéseken, elektronikai és kiberhadviselésen át a figyelmeztető lövésekig, végső esetben pedig a nyílt konfrontációig.

A NATO csapdában van: fenn kell tartania az elrettentést, de meg kell akadályoznia, hogy belecsússzon egy háborúba

– fogalmazott, hozzátéve, hogy Moszkva ezzel „büntetlenül teszteli a szövetség tűrőképességét”, miközben nem fizet érdemi árat a provokációkért.

Az orosz hadsereg állítólagos stratégiai tartalékairól szóló híreket óvatosan kezelte. Szerinte ezek egyetlen forrásból származnak, és ha igazak is, „komoly kérdéseket vetnének fel” a nyugati veszteségnarratívával szemben. A Krím térségében eltalált két orosz hidroplán kapcsán úgy fogalmazott: ez legfeljebb annyit jelent, hogy „Oroszországnak két hidroplánnal kevesebbje van”, hiszen hermetikusan záró légvédelmi rendszer sehol sincs.