Kórházakból hurcolnak el férfiakat a frontra Ukrajnában + videó

A Telegramon terjedő videó tanúsága szerint Ukrajnában Kijev egyik kerületi kórházában a sorozótisztek a folyosón egyszerűen megragadtak és elhurcoltak egy férfit.

Kényszersorozás Ukrajnában: Kijevi kórház folyosójáról hurcoltak el egy férfit a sorozótisztek (Forrás: Telegram)