A Telegramon terjedő videó tanúsága szerint Ukrajnában Kijev egyik kerületi kórházában a sorozótisztek a folyosón egyszerűen megragadtak és elhurcoltak egy férfit.
Kórházakból hurcolnak el férfiakat a frontra Ukrajnában + videó
Kijevi kórház folyosójáról hurcoltak el egy férfit a sorozótisztek. Az ápolók siettek a segítségére.
Az ápolók azonnal közbeléptek, nekirontottak a katonáknak, dulakodás alakult ki, sőt ütlegelésig fajult a helyzet.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Történelmi fordulat: nő került az egyház élére
Pénteken jelentették be.
Alice Weidel a német szélsőbal célkeresztjében
Weidel régóta szúrja a szélsőbaloldal szemét.
Trump új jogi keretet teremt a drogkartellek elleni fellépéshez
Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mely drogkartelleket minősítették terrorista szervezetnek.
Beválhat Trump béketerve
A Hamász válasza érkezik!
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Történelmi fordulat: nő került az egyház élére
Pénteken jelentették be.
Alice Weidel a német szélsőbal célkeresztjében
Weidel régóta szúrja a szélsőbaloldal szemét.
Trump új jogi keretet teremt a drogkartellek elleni fellépéshez
Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mely drogkartelleket minősítették terrorista szervezetnek.
Beválhat Trump béketerve
A Hamász válasza érkezik!