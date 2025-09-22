Mosolyogva hurcoltak meg egy ártatlan civilt az ukrán sorozók + videó

A Telegramon megjelent videón az látható, amint a szakadó esőben több rendőr egy férfit próbál feltartóztatni. A férfit a vizes aszfaltra teperik, majd az utcán vonszolják tovább, miközben a felvétel tanúsága szerint az ukrán rendőrök kifejezetten élvezettel hajtják végre az intézkedést.

Döbbenetes ukrán kényszersorozási akció zajlott Csernyihivben (Forrás: Telegram)