Mosolyogva hurcoltak meg egy ártatlan civilt az ukrán sorozók + videó

Döbbenetes felvétel járta be a közösségi médiát Csernyihivből: a szakadó esőben rendőrök rángattak és tepertek le egy férfit az utcán.

2025. 09. 22. 20:39
Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
A Telegramon megjelent videón az látható, amint a szakadó esőben több rendőr egy férfit próbál feltartóztatni. A férfit a vizes aszfaltra teperik, majd az utcán vonszolják tovább, miközben a felvétel tanúsága szerint az ukrán rendőrök kifejezetten élvezettel hajtják végre az intézkedést.

Döbbenetes ukrán kényszersorozási akció zajlott Csernyihivben (Forrás: Telegram)
A felvételhez a következőt posztolták: 

Csernyihivben ismét „önkénteseket” toboroznak olyan emberek, akik maguk sem kaptak katonai kiképzést.

Egy másik hasonló jelenethez a következő sokat eláruló kommentet írták a közösségi médiában:

Mi megyünk Európába, vagy hová megyünk? Ismét a háborúra „nem kiképzett” rendőrök pakolnak össze egy átlagos férfit

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Az erőszak mellett a korrupció is beárnyékolja kényszersorozást Ukrajnában

