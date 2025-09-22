A Telegramon megjelent videón az látható, amint a szakadó esőben több rendőr egy férfit próbál feltartóztatni. A férfit a vizes aszfaltra teperik, majd az utcán vonszolják tovább, miközben a felvétel tanúsága szerint az ukrán rendőrök kifejezetten élvezettel hajtják végre az intézkedést.
Mosolyogva hurcoltak meg egy ártatlan civilt az ukrán sorozók + videó
Döbbenetes felvétel járta be a közösségi médiát Csernyihivből: a szakadó esőben rendőrök rángattak és tepertek le egy férfit az utcán.
A felvételhez a következőt posztolták:
Csernyihivben ismét „önkénteseket” toboroznak olyan emberek, akik maguk sem kaptak katonai kiképzést.
Egy másik hasonló jelenethez a következő sokat eláruló kommentet írták a közösségi médiában:
Mi megyünk Európába, vagy hová megyünk? Ismét a háborúra „nem kiképzett” rendőrök pakolnak össze egy átlagos férfit
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Durva kijelentés az ENSZ-ben: veszélyben Európa biztonsága
Oroszország nem vesz részt az abszurd színjátékban.
Svédország elbukott, nem tud mit kezdeni a bűnbandákkal
Sokan ellenzik a friss javaslatot.
Óriási tapsot kapott New Yorkban a magyar családpolitika
Szijjártó Péter New Yorkban szólalt fel.
Orosz támadástól tart Európa keleti fele
A NATO válasza készül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Durva kijelentés az ENSZ-ben: veszélyben Európa biztonsága
Oroszország nem vesz részt az abszurd színjátékban.
Svédország elbukott, nem tud mit kezdeni a bűnbandákkal
Sokan ellenzik a friss javaslatot.
Óriási tapsot kapott New Yorkban a magyar családpolitika
Szijjártó Péter New Yorkban szólalt fel.
Orosz támadástól tart Európa keleti fele
A NATO válasza készül.