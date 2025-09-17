Az ukrán városokban hónapok óta mindennapossá váltak ezek a jelenetek: a katonai komisszárok és a TCK emberei együttműködve vadásznak a hadköteles korú férfiakra. A „buszosítás” kifejezés a helyiek körében már szállóigévé vált, hiszen a legtöbb kényszersorozást ilyen, ablakfóliázott járművekben hajtják végre.
Nem volt menekvés, az erőszakos sorozók egy buszba tuszkolták a kétségbeesett férfit + videó
Ukrajnában ismét napvilágot látott egy erőszakos sorozási eset: Odesszában a sorozóhatóság katonaköteles férfiakat szállított a hadkiegészítő parancsnokságra. A közösségi oldalakon terjedő felvételek tanúsága szerint civil ruhás férfiakat állítottak meg az utcán, majd egy mikrobuszba kényszerítették őket, hogy utána a frontra menjenek.
A kényszersorozás folytatódik
A felvételeken az látható, hogy a férfiakat az utcai járókelők szeme láttára akaratuk ellenére tuszkolják be a buszba.
A lakosság körében egyre erősebb a felháborodás: a közösségi médiát elárasztják azok a videók, amelyeken kétségbeesett családtagok próbálják megakadályozni, hogy férjeiket vagy fiaikat elhurcolják. A jelenség jól mutatja, hogy Ukrajna egyre kétségbeesettebb helyzetbe kerül a fronton elszenvedett súlyos veszteségek miatt, és mind nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását.
Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
