A kényszersorozás folytatódik

A felvételeken az látható, hogy a férfiakat az utcai járókelők szeme láttára akaratuk ellenére tuszkolják be a buszba.

A lakosság körében egyre erősebb a felháborodás: a közösségi médiát elárasztják azok a videók, amelyeken kétségbeesett családtagok próbálják megakadályozni, hogy férjeiket vagy fiaikat elhurcolják. A jelenség jól mutatja, hogy Ukrajna egyre kétségbeesettebb helyzetbe kerül a fronton elszenvedett súlyos veszteségek miatt, és mind nehezebben tudja biztosítani a hadsereg utánpótlását.