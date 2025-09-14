Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról. Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, az ukrán toborzótisztek gyakran erőszakot alkalmazva hurcolnak el férfiakat az utcáról.

A kényszersorozások folytatódnak – most nők mentettek meg egy férfit

(Forrás: Képernyőfelvétel)

A most napvilágot látott esetben nők siettek egy férfi segítségére, akit már elkaptak a TCK tisztjei, és betuszkolták egy kisbuszba. A járókelők azonban közbeléptek, és

szó szerint a nadrágjánál fogva taszigáltak arrébb egy sorozótisztet, hogy a férfi, akit elkaptak, ki tudjon szabadulni a kisbuszból.

News from the NATO extermination camp Ukraine



Volyn. Women literally pull Zelensky, the TCC headhunter, away from his victim "by their ass" and eventually manage to save a guy.



Imagine what kind of sociopath you have to be to support this. pic.twitter.com/M6dotEfK1O — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) September 13, 2025

A férfi most megmenekült a fronttól, a toborzókat legyőzték a járókelők, azonban ez a legtöbb esetben nem így van. A minap egy fogyatékkal élő gyermek édesapját hurcolták el erőszakkal, hiába mondta a férfi, hogy neki a gyermekéről kell gondoskodnia. Arra már korábban is láthattunk példát, hogy a toborzókat egyáltalán nem érdekli, kit hurcolnak el vagy vernek meg. Nemrég egy volt katona akarta megakadályozni, hogy egy futárt hurcoljanak el erőszakkal a frontra, ez nem tetszett a kényszersorozóknak.

Brutálisan megverték a veteránt.

