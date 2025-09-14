kényszersorozásUkrajnaTCK

Szó szerint a nadrágjuknál fogva rángatták el a kényszersorozókat egy férfitől

Bátor nők siettek egy férfi segítségére Ukrajnában. A férfit elkapták a toborzótisztek, de amikor megpróbálták betuszkolni a kisbuszba a járókelők megmentették. A kényszersorozások folytatódnak Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 12:51
Ukrán katona Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Újabb felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról. Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, az ukrán toborzótisztek gyakran erőszakot alkalmazva hurcolnak el férfiakat az utcáról. 

A kényszersorozások folytatódnak – most nők mentettek meg egy férfit Forrás: Képernyőfelvétel
A kényszersorozások folytatódnak – most nők mentettek meg egy férfit
(Forrás: Képernyőfelvétel)

A most napvilágot látott esetben nők siettek egy férfi segítségére, akit már elkaptak a TCK tisztjei, és betuszkolták egy kisbuszba. A járókelők azonban közbeléptek, és

szó szerint a nadrágjánál fogva taszigáltak arrébb egy sorozótisztet, hogy a férfi, akit elkaptak, ki tudjon szabadulni a kisbuszból. 

A férfi most megmenekült a fronttól, a toborzókat legyőzték a járókelők, azonban ez a legtöbb esetben nem így van. A minap egy fogyatékkal élő gyermek édesapját hurcolták el erőszakkal, hiába mondta a férfi, hogy neki a gyermekéről kell gondoskodnia. Arra már korábban is láthattunk példát, hogy a toborzókat egyáltalán nem érdekli, kit hurcolnak el vagy vernek meg. Nemrég egy volt katona akarta megakadályozni, hogy egy futárt hurcoljanak el erőszakkal a frontra, ez nem tetszett a kényszersorozóknak. 

Brutálisan megverték a veteránt.

Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

