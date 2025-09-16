kényszersorozásUkrajnakülföldi állampolgár

A kényszersorozás már a külföldieket is utoléri

Újabb videók kerültek elő az ukrán toborzások gyakorlatáról. A felvételeken egy kényszersorozás során elhurcolt ogyesszai bloggert látni, aki azt állította, hogy moldáv állampolgár. Tiltakozását azonban a rendőrök és a katonai toborzóközpont emberei figyelmen kívül hagyták.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 18:59
Illusztráció Forrás: AFP
A kényszersorozás immár a külföldi állampolgárokat sem kíméli Ukrajnában. Egy Telegramon megosztott videóban az látható, amint egy ogyesszai bloggert a katonai toborzóközpont emberei elfognak, noha ő következetesen állítja, hogy Moldovából származik.

A férfi tiltakozását a rendőrök és a toborzók sem vették komolyan. A felvételen hallható, amint így fakad ki: 

Én moldáv vagyok. Egy olyan országért megyek háborúba, amely nem az enyém.

A Telegram-bejegyzés szerint az elfogott férfi egy Ogyesszában élő blogger. A poszt így fogalmazott: 

Az ogyesszai bloggert elfogták a toborzók Ogyesszában. Ő azt állítja, hogy moldáv állampolgár, de a rendőrség és a toborzók nem hittek neki.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

