Munkában az ukrán TCK embervadászai

A kényszersorozás azonban egyre inkább a lakosság ellenállásába ütközik, és az internetet elárasztják azok a videók, amelyeken katonai bizottságok emberei szó szerint levadásszák a hadköteles korú férfiakat az utcán.

Harkivban most már bevásárlóközpontok környékén is razziáznak – erről több Telegram-csatorna is beszámolt. A civilek körében mindez félelmet és elégedetlenséget vált ki.

Kényszersorozás: növekvő társadalmi feszültség

A sorozások körüli botrányok régóta téma Ukrajnában. Azóta a központi vezetés szigorított, a helyi hivatalnokok pedig minden lehetséges módszert bevetnek a toborzás érdekében.

Az új mozgósítási törvény alapján már a 25 éves férfiak is kötelesek bevonulni, a tartalékosok behívását is kiterjesztették. Az ország több régiójából arról érkeznek hírek, hogy az emberek menekülnek a katonai járőrök elől, vagy elhagyják az országot, nehogy besorozzák őket.