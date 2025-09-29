A kényszersorozás nem áll meg. Az ukrán vezetés hónapok óta küzd azzal, hogy pótolja a fronton elszenvedett veszteségeket.
Munkában az ukrán TCK embervadászai
Harkivban civil felvételek tanúsítják, hogy a helyi hadkiegészítő parancsnokság emberei (TCK) nyíltan az utcán, bevásárlóközpontok és közintézmények környékén vadásznak a besorozandó férfiakra. A kényszersorozás továbbra is folytatódik.
A kényszersorozás azonban egyre inkább a lakosság ellenállásába ütközik, és az internetet elárasztják azok a videók, amelyeken katonai bizottságok emberei szó szerint levadásszák a hadköteles korú férfiakat az utcán.
Harkivban most már bevásárlóközpontok környékén is razziáznak – erről több Telegram-csatorna is beszámolt. A civilek körében mindez félelmet és elégedetlenséget vált ki.
Kényszersorozás: növekvő társadalmi feszültség
A sorozások körüli botrányok régóta téma Ukrajnában. Azóta a központi vezetés szigorított, a helyi hivatalnokok pedig minden lehetséges módszert bevetnek a toborzás érdekében.
Az új mozgósítási törvény alapján már a 25 éves férfiak is kötelesek bevonulni, a tartalékosok behívását is kiterjesztették. Az ország több régiójából arról érkeznek hírek, hogy az emberek menekülnek a katonai járőrök elől, vagy elhagyják az országot, nehogy besorozzák őket.
Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) emberei (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
Megdöbbentő botrány az FBI ügynökei körül
A korábbi FBI-vezető, Christopher Wray hazudott a kongresszusnak.
Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt
Númán Kurtulmus, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnök hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon.
Salis mentegetése legitimizálja a politikai erőszakot
Salis mentelmi jogát felfüggesztené a Hajrá Olaszország párt.
Macron magára hagyta a halálosan megfenyegetett bírónőt?
A bírák szakszervezete is üzent a francia elnöknek.
