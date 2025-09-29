kényszersorozásUkrajnaTCKHarkiv

Munkában az ukrán TCK embervadászai

Harkivban civil felvételek tanúsítják, hogy a helyi hadkiegészítő parancsnokság emberei (TCK) nyíltan az utcán, bevásárlóközpontok és közintézmények környékén vadásznak a besorozandó férfiakra. A kényszersorozás továbbra is folytatódik.

Szabó István
Forrás: Telegram2025. 09. 29. 17:12
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) emberei Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kényszersorozás nem áll meg. Az ukrán vezetés hónapok óta küzd azzal, hogy pótolja a fronton elszenvedett veszteségeket. 

Kényszersorozás
A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) emberei az utcán járőröznek (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A kényszersorozás azonban egyre inkább a lakosság ellenállásába ütközik, és az internetet elárasztják azok a videók, amelyeken katonai bizottságok emberei szó szerint levadásszák a hadköteles korú férfiakat az utcán.

Harkivban most már bevásárlóközpontok környékén is razziáznak – erről több Telegram-csatorna is beszámolt. A civilek körében mindez félelmet és elégedetlenséget vált ki.

Kényszersorozás: növekvő társadalmi feszültség

A sorozások körüli botrányok régóta téma Ukrajnában. Azóta a központi vezetés szigorított, a helyi hivatalnokok pedig minden lehetséges módszert bevetnek a toborzás érdekében.

Az új mozgósítási törvény alapján már a 25 éves férfiak is kötelesek bevonulni, a tartalékosok behívását is kiterjesztették. Az ország több régiójából arról érkeznek hírek, hogy az emberek menekülnek a katonai járőrök elől, vagy elhagyják az országot, nehogy besorozzák őket.

Borítókép: A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCK) emberei (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu