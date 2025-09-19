UkrajnakényszersorozásKárpátalja

A kényszersorozás nem állt meg + videó

Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, így a helyzet változatlan. A kényszersorozás továbbra is a napi valóság része, a legújabb videón pedig ismét egy fiatal tűnik el a már jól ismert kisbusz hátuljában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 14:21
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában továbbra is változatlan a helyzet: a fronton közel sincs elég ember. A kényszersorozás a mindennapok része, az emberek pedig már összerezzennek, ha egy kisbuszt látnak. 

A kényszersorozás továbbra is zajlik
A kényszersorozás továbbra is zajlik 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A legújabb interneten felbukkant videón pedig a már jól bevált forgatókönyvet követik. 

A TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársai jelöletlen autóval érkeznek és ha kell, erőszakkal törik le az illető ellenállását. A videón a férfi igyekszik ellenállni, azonban a sorozótisztek túlerőben vannak, és néhány másodperc alatt a kisbusz hátuljába tuszkolják. A tiszteknek elméletileg szeptember elejétől kötelezően testkamerát kellene viselniük, ezzel is megakadályozva a visszaéléseket, azonban az erőszak tovább folytatódik.

Az emberrablás ezúttal Ungváron történt, ami különösen fájdalmas emlékeket ébreszthet. 

Mint ismeretes, a kényszersorozásoknak már magyar áldozata is van, hiszen a kárpátaljai Sebestyén József azután veszítette életét, hogy az emberrablók elhurcolták, majd fizikailag bántalmazták őt. Az ukrán hatóságok azóta sem adtak magyarázatot a férfi halálára, a család azonban tovább küzd az igazáért. 

Borítókép: A TCK munkatársai Harkivben  (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu