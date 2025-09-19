A kényszersorozás nem állt meg + videó

Ukrajnában továbbra is változatlan a helyzet: a fronton közel sincs elég ember. A kényszersorozás a mindennapok része, az emberek pedig már összerezzennek, ha egy kisbuszt látnak.

A kényszersorozás továbbra is zajlik

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A legújabb interneten felbukkant videón pedig a már jól bevált forgatókönyvet követik.

A TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársai jelöletlen autóval érkeznek és ha kell, erőszakkal törik le az illető ellenállását. A videón a férfi igyekszik ellenállni, azonban a sorozótisztek túlerőben vannak, és néhány másodperc alatt a kisbusz hátuljába tuszkolják. A tiszteknek elméletileg szeptember elejétől kötelezően testkamerát kellene viselniük, ezzel is megakadályozva a visszaéléseket, azonban az erőszak tovább folytatódik.