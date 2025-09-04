Ukrajnakényszersorozáserőszak

A kényszersorozók továbbra sem rajonganak a kamerákért + videó

Ukrajnában továbbra is folytatódnak az erőszakos mozgósítások. Egy friss felvétel alapján azonban – habár már törvény is van rá – a kényszersorozók továbbra sem rajonganak a publicitásért.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 11:24
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb videó került elő az ukrán valóságról. Egy férfi éppen a ház előtt ül, amikor megérkeznek a kényszersorozók, akik – habár már kötelező lenne – nemcsak hogy nem hordanak testkamerát, de a lakosságot sem engedik felvételt készíteni – írja az Origo.

A kényszersorozók továbbra is dolgoznak
A kényszersorozók továbbra is dolgoznak (Fotó: Anadolu/Narciso Contreras)

A friss felvételeken egy láthatóan feldúlt férfi veszi a kamerával, ahogy a kényszersorozók megérkeznek egy házhoz. Az egyik tiszt el is takarja testével a kamerát, miközben éles szópárbaj bontakozik ki kettőjük között. A tiszt végül nem bírja tovább, és megüti a férfit. 

Ukrajnában tehát hiába a hangzatos kormányzati döntés a kötelező testkamera használatról, továbbra is folytatódnak a kényszersorozások. 

Az eset azonban azt is megmutatja, hogy az elméletben a lakosság és a sorozók védelmére hozott intézkedés semmi más csak a színjáték része. 

Az ukrán vezetés továbbra is szabad kezet ad az emberrablóknak, hiszen a harctéri helyzet egyre elkeserítőbb. Az erőszakos sorozásoknak pedig már magyar áldozatuk is van, miután a kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József azután halt meg, hogy elrabolták és brutálisan bántalmazták a tisztek. 

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.