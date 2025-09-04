A kényszersorozók továbbra sem rajonganak a kamerákért + videó

Újabb videó került elő az ukrán valóságról. Egy férfi éppen a ház előtt ül, amikor megérkeznek a kényszersorozók, akik – habár már kötelező lenne – nemcsak hogy nem hordanak testkamerát, de a lakosságot sem engedik felvételt készíteni – írja az Origo.

A kényszersorozók továbbra is dolgoznak (Fotó: Anadolu/Narciso Contreras)

A friss felvételeken egy láthatóan feldúlt férfi veszi a kamerával, ahogy a kényszersorozók megérkeznek egy házhoz. Az egyik tiszt el is takarja testével a kamerát, miközben éles szópárbaj bontakozik ki kettőjük között. A tiszt végül nem bírja tovább, és megüti a férfit.

Ukrajnában tehát hiába a hangzatos kormányzati döntés a kötelező testkamera használatról, továbbra is folytatódnak a kényszersorozások.

Az eset azonban azt is megmutatja, hogy az elméletben a lakosság és a sorozók védelmére hozott intézkedés semmi más csak a színjáték része.

Az ukrán vezetés továbbra is szabad kezet ad az emberrablóknak, hiszen a harctéri helyzet egyre elkeserítőbb. Az erőszakos sorozásoknak pedig már magyar áldozatuk is van, miután a kárpátaljai magyar férfi, Sebestyén József azután halt meg, hogy elrabolták és brutálisan bántalmazták a tisztek.

Borítókép: Ukrán toborzók (Fotó: AFP)