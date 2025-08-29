Ukrajnában egyre nagyobb ellenállásba ütközik a kényszersorozás. A katonai toborzók mindent bevetnek a gyalogság pótlására, de ezzel párhuzamosan a lakosság reakciói is egyre határozottabbak. A feszültség napról napra fokozódik a sorozások körül. Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak – írta az Origo.
Kényszersorozás: parkolóban támadtak meg egy férfit az emberrablók + videó
Zelenszkij emberrablói nem kímélik a civileket, jellemző a rendőri erőszak, készült rengeteg videó toborzói brutalitásról és arról is, amikor a civilek kergették el a toborzóközpontok munkatársait. Ukrajnában mindennapossá váltak a kényszersorozás és a rendőri intézkedések körüli botrányok, amit a nyilvánosság elé kerülő videók is bizonyítanak.
Egy parkolóban ért utol egy férfit a kényszersorozás
Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet egy parkolóban játszódott le. A felvételen látszik, ahogy a toborzóközpont emberei egy férfit egy fekete kisbuszba tuszkolnak, majd elhajtanak vele. A videón egy fekete szedán is feltűnik nyitott ajtókkal, ami arra utalhat, hogy a sofőr volt, akit erőszakkal elhurcoltak.
Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni.
Borítókép: Ukrajnában egy férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)
