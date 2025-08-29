Egy parkolóban ért utol egy férfit a kényszersorozás

Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet egy parkolóban játszódott le. A felvételen látszik, ahogy a toborzóközpont emberei egy férfit egy fekete kisbuszba tuszkolnak, majd elhajtanak vele. A videón egy fekete szedán is feltűnik nyitott ajtókkal, ami arra utalhat, hogy a sofőr volt, akit erőszakkal elhurcoltak.

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni.

Borítókép: Ukrajnában egy férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)