kényszersorozásUkrajnaTCKtoborzás

Kényszersorozás: parkolóban támadtak meg egy férfit az emberrablók + videó

Zelenszkij emberrablói nem kímélik a civileket, jellemző a rendőri erőszak, készült rengeteg videó toborzói brutalitásról és arról is, amikor a civilek kergették el a toborzóközpontok munkatársait. Ukrajnában mindennapossá váltak a kényszersorozás és a rendőri intézkedések körüli botrányok, amit a nyilvánosság elé kerülő videók is bizonyítanak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 20:39
Ukrajnában egy férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból
Ukrajnában egy férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában egyre nagyobb ellenállásba ütközik a kényszersorozás. A katonai toborzók mindent bevetnek a gyalogság pótlására, de ezzel párhuzamosan a lakosság reakciói is egyre határozottabbak. A feszültség napról napra fokozódik a sorozások körül. Annak ellenére, hogy a civilek elégedetlensége nő, Zelenszkij emberrablói nem lassítanak – írta az Origo

Az ukrán kényszersorozás áldozata lett egy férfi – egy parkolóból vitték el
Az ukrán kényszersorozás áldozata lett egy férfi – egy parkolóból vitték el. Fotó: Anadolu

 

Egy parkolóban ért utol egy férfit a kényszersorozás

Egy új videó került elő az ukrajnai kényszersorozásokról, a jelenet egy parkolóban játszódott le. A felvételen látszik, ahogy a toborzóközpont emberei egy férfit egy fekete kisbuszba tuszkolnak, majd elhajtanak vele. A videón egy fekete szedán is feltűnik nyitott ajtókkal, ami arra utalhat, hogy a sofőr volt, akit erőszakkal elhurcoltak.

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság – már a rendőrökben sem lehet bízni.

 

Borítókép: Ukrajnában egy férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij beismerte, hogy tehetetlen a hadsereg

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu