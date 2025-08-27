A kényszersorozók továbbra is vadásznak +videó

Ukrajnában továbbra is minden eszközt bevetnek az emberrablók a front feltöltése érdekében. A kényszersorozók ezúttal Szumiban akcióztak, ahol egy fiatal férfit bántalmaztak hárman – írja az Origo.

A kényszersorozók továbbra is járják az utcákat. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A videófelvétel ezúttal csak a leteperés után indult el, azonban az jól látható, ahogy három egyenruhás bántalmaz egy fiatal férfit.

Ez különösen azért aggasztó, mert az illetőnek minden jel szerint már hátra volt kötve a keze, így veszélyt biztosan nem jelentett az emberrablókra. A fronton uralkodó emberhiány okán egyre brutálisabbá váló sorozások tehát továbbra sem állnak le.

A felvételek ezúttal Szumiban készültek, ami megegyezik azokkal az információkkal, ami szerint a kényszersorozók a front közeli településeken a legaktívabbak. A szorult harctéri helyzet okán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lényegében szabad kezet adott az emberrablóknak. A sorozótisztek az erőszaktól sem riadnak vissza, annak ellenére, hogy már több jogvédő szervezet is jelezte a múltban: ehhez semmi joguk nincsen. Az erőszakos bánásmódnak pedig már magyar áldozata is van, hiszen Sebestyén József kárpátaljai férfi azután veszítette életét, hogy erőszakkal elrabolták, majd brutálisan bántalmazták.