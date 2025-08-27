Rendkívüli

Magyarország bíróság elé viszi az EU-t

kényszersorozásUkrajnaZelenszkij

A kényszersorozók továbbra is vadásznak +videó

Ukrajnában továbbra is vadásznak az emberekre. A kényszersorozók ezúttal egy fiatal férfit támadtak meg Szumiban.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 27. 13:52
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai egy civil férfi papírjait ellenőrzik Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Ukrajnában továbbra is minden eszközt bevetnek az emberrablók a front feltöltése érdekében. A kényszersorozók ezúttal Szumiban akcióztak, ahol egy fiatal férfit bántalmaztak hárman – írja az Origo

A kényszersorozók továbbra is járják az utcákat
A kényszersorozók továbbra is járják az utcákat. Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras

A videófelvétel ezúttal csak a leteperés után indult el, azonban az jól látható, ahogy három egyenruhás bántalmaz egy fiatal férfit. 

Ez különösen azért aggasztó, mert az illetőnek minden jel szerint már hátra volt kötve a keze, így veszélyt biztosan nem jelentett az emberrablókra. A fronton uralkodó emberhiány okán egyre brutálisabbá váló sorozások tehát továbbra sem állnak le. 

A felvételek ezúttal Szumiban készültek, ami megegyezik azokkal az információkkal, ami szerint a kényszersorozók a front közeli településeken a legaktívabbak. A szorult harctéri helyzet okán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lényegében szabad kezet adott az emberrablóknak. A sorozótisztek az erőszaktól sem riadnak vissza, annak ellenére, hogy már több jogvédő szervezet is jelezte a múltban: ehhez semmi joguk nincsen. Az erőszakos bánásmódnak pedig már magyar áldozata is van, hiszen Sebestyén József kárpátaljai férfi azután veszítette életét, hogy erőszakkal elrabolták, majd brutálisan bántalmazták. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

