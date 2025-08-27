Rendkívüli

Zelenszkij országában nincs biztonságban a civil lakosság + videó

Zelenszkij emberrablói nem kímélik a civileket, jellemző a rendőri erőszak, készült rengeteg videó toborzói brutalitásról és arról is, amikor a civilek kergették el a toborzóközpontok munkatársait. Ukrajnában mindennapossá váltak a kényszersorozás és a rendőri intézkedések körüli botrányok, amit a nyilvánosság elé kerülő videók is bizonyítanak. Zelenszkij jogállamában sok kifogásolható dolog történik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 17:24
Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
Zelenszkij hatalma alatt Ukrajna civil lakossága nincs biztonságban, és a kényszersorozásokhoz erőszak is társul. Felvételek bizonyítják a toborzók durva fellépését, de olyan eset is történt, amikor a lakosok kergették el a központ embereit. Egyre több videó kerül nyilvánosságra, amelyek csak tovább erősítik a botrányokat – írta meg az Origo.

Így tisztázzák a körülményeket Zelenszkij emberrablói
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

Zelenszkij és az ártatlanság vélelme

A Zsitomir megyei Berdicsivben valakit őrizetbe vettek azért, hogy tisztázzák egy ügy részleteit. A hatóságok eddig nem adtak ki hivatalos tájékoztatást, és a helyieket felháborította az eset, mivel megkérdőjelezhetővé teszi a jogállam helyzetét Ukrajnában. 

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij a báb, a háború pedig hatalmas üzlet, így nem lesz béke.

Borítókép: (Fotó: AFP)

