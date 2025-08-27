Zelenszkij a báb, a háború pedig hatalmas üzlet

orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkij

Földi László titkosszolgálati szakértő szerint Volodimir Zelenszkij nem képes békemegállapodást kötni, mert hatalmát elveszítené, és a mögötte álló erőknek sem érdekük a háború lezárása. Úgy véli, a neonáci csoportok jelenléte régóta ismert, mostani előtérbe kerülésük inkább figyelemelterelés. A konfliktus hátterében szerinte főként gazdasági érdekek, a pénzvilág és nagyvállalatok állnak, amelyek hasznot húznak a háborúból. Földi hosszú, elhúzódó háborúra számít, amely Európát is súlyosan érinti majd. Nem lesz Zelenszkij–Putyin-csúcs?

2025. 08. 27.
A hét végén ismét tárgyalóasztalhoz ül az ukrán és az amerikai delegáció, hogy egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-béketárgyalás feltételeiről egyeztessenek. Földi László titkosszolgálati szakértőt kérdeztük az orosz–ukrán béketárgyalásokról és az ukrajnai neonáci csoportok erősödéséről. Az elemző nem optimista a jövőt illetően.

Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto

Zelenszkijnek nem engedik, hogy békét kössön

Gyakorlatilag olyan 12 éve tudjuk, hogy főleg azokon a területeken, amelyet az oroszok elfoglaltak már, pontosan a náci, Azov-csapatok gyilkolták meg az orosz nemzetiségűeket – magyarázta a szakértő.

Saját maguk a szimbólumaikkal, a tetoválással, mindennel együtt egyértelművé teszik azt, hogy ők igen, annak a bizonyos valamikori létező rendszer utódainak tekintik magukat.

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy megdöbbenéssel számolt be a francia Le Monde napilap arról, hogy az ukrán 3. rohamdandárban a katonák továbbra is neonáci szimbólumokat viselnek. Az egység a hírhedt Azov ezred utóda.

A szakértő kitért rá, hogy ezt mindenki tudta eddig is, és fontos megvizsgálni, miért pont most jön elő egy ilyen probléma. 

Szerintem ez egy elterelés, Zelenszkijék nem akarnak semmiféle békemegállapodást, nem akarják rendezni a kérdéseket, pontosan azért, mert azzal az ő hatalma véget érne. 

Kitért arra is, hogy az ukrán elnök egy bábfigura, mégpedig annak az erőtérnek a bábja, akinek az érdeke a világ különböző pontjain gerjeszteni a feszültséget, a konfliktusokat, vagy akár háborút is. 

Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto

Ez egy nagyon jó üzlet a hadiiparnak, a gyógyszeriparnak, aztán az újjáépítési iparnak is.

– emelte ki. Kitért rá, hogy vannak olyan nagy cégmonstrumok a világban, mint például a BlackRock, amelyeknek ezekben az üzletágban vannak érdekeltségeik, nekik egy háború az tulajdonképpen főnyeremény, és nem érdeklik a különböző nemzeti értékek, politikai értékek, narratívák. 

Ez egy nagyon nagy üzlet

– tette hozzá. Azzal folytatta, hogy Zelenszkij mögött a londoni pénzvilág van, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a harcok folytatódjanak. Emlékeztetett, hogy anno a brit miniszterelnök volt, aki nem engedte azt, hogy az aláírt Minszki szerződést az ukránok betartsák, aki a szakértő szerint el akarta érni, hogy háború induljon, és ennek a folytatását látjuk jelenleg is. 

Az elemző kifejtette, hogy nem optimista az orosz–ukrán háború kapcsán: hosszú távon elhúzódó konfliktusra számít, amely időnként lecsendesedik, majd újra föllángol, és megszenvedi az ukrán lakosság, az oroszok, és a konfliktus a világban gyakorlatilag permanenciává válik. 

És mi is megszenvedjük, egyszerűen azért, mert Európa rendbetételének az egyik nagyon fontos tétele az lenne, hogy megszűnjön az orosz–európai ellentét.

A szakértő szerint a konfliktus mögött kevésbé politikai, mint inkább gazdasági erőterek munkálkodnak, és az ő érdekük, hogy fenntartsák azt.

Teljesen mindegy, hogy ki kivel egyezik meg, Putyin Trumppal vagy bárki bárkivel. A döntő kérdés az, hogy az egyik fél, ez esetben Kijev, akar-e egyáltalán békét. Nem akar!

– zárt sorait Földi László titkosszolgálati szakértő.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

