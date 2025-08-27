Zelenszkij a báb, a háború pedig hatalmas üzlet

A hét végén ismét tárgyalóasztalhoz ül az ukrán és az amerikai delegáció, hogy egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-béketárgyalás feltételeiről egyeztessenek. Földi László titkosszolgálati szakértőt kérdeztük az orosz–ukrán béketárgyalásokról és az ukrajnai neonáci csoportok erősödéséről. Az elemző nem optimista a jövőt illetően.

Zelenszkij csak báb, a háború hatalmas üzlet

Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto

Zelenszkijnek nem engedik, hogy békét kössön

Gyakorlatilag olyan 12 éve tudjuk, hogy főleg azokon a területeken, amelyet az oroszok elfoglaltak már, pontosan a náci, Azov-csapatok gyilkolták meg az orosz nemzetiségűeket – magyarázta a szakértő.

Saját maguk a szimbólumaikkal, a tetoválással, mindennel együtt egyértelművé teszik azt, hogy ők igen, annak a bizonyos valamikori létező rendszer utódainak tekintik magukat.

Korábban a Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy megdöbbenéssel számolt be a francia Le Monde napilap arról, hogy az ukrán 3. rohamdandárban a katonák továbbra is neonáci szimbólumokat viselnek. Az egység a hírhedt Azov ezred utóda.

A szakértő kitért rá, hogy ezt mindenki tudta eddig is, és fontos megvizsgálni, miért pont most jön elő egy ilyen probléma.

Szerintem ez egy elterelés, Zelenszkijék nem akarnak semmiféle békemegállapodást, nem akarják rendezni a kérdéseket, pontosan azért, mert azzal az ő hatalma véget érne.

Kitért arra is, hogy az ukrán elnök egy bábfigura, mégpedig annak az erőtérnek a bábja, akinek az érdeke a világ különböző pontjain gerjeszteni a feszültséget, a konfliktusokat, vagy akár háborút is.