A jelek azonban arra utalnak, hogy az ukrán elnök és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megfúrják az amerikai elnök béketörekvéseit. Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását.

Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat, sőt egy finn professzor arra a következtetésre jutott, hogy végső soron akár atomháború is bekövetkezhet.

Minimum elveszítik a Donbászt

De mi történhet, ha mégsem lesz béke? A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a háború folytatása beláthatatlan következményekkel járhat.

Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt

– mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

A szakértő szerint, ha kútba esnek a megkezdett béketárgyalások akkor annak súlyos következményei lesznek.

Ha nem tudnak most megegyezni, mert Ukrajna belpolitikai okokból nem tud vagy akar kivonulni a Donbászból, akkor ki fogják verni őket onnan, és lehet, hogy még sok más területen is komoly veszteségeket fog elszenvedni

– fogalmazott.