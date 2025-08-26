Az amerikai elnök múlt hétfőn a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt és több európai uniós vezetőt. Donald Trump korábban jelezte: amennyiben érdemi előrelépés történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnök, Zelenszkij és saját részvételével.
Zelenszkij és a Nyugat mindent megtesznek, hogy megakadályozzák Trump béketörekvéseit
Az ukrán béke karnyújtásnyira lehetne, mégis egyre távolabb kerül. Donald Trump asztalán ott a lehetőség, hogy véget vessen a háborúnak, ám Volodimir Zelenszkij és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést. Közben elemzők arra figyelmeztetnek: ha most nem születik kompromisszum, akkor Ukrajna végzetes területi veszteségekkel nézhet szembe.
A jelek azonban arra utalnak, hogy az ukrán elnök és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megfúrják az amerikai elnök béketörekvéseit. Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását.
Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat, sőt egy finn professzor arra a következtetésre jutott, hogy végső soron akár atomháború is bekövetkezhet.
Minimum elveszítik a Donbászt
De mi történhet, ha mégsem lesz béke? A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a háború folytatása beláthatatlan következményekkel járhat.
Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt
– mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.
A szakértő szerint, ha kútba esnek a megkezdett béketárgyalások akkor annak súlyos következményei lesznek.
Ha nem tudnak most megegyezni, mert Ukrajna belpolitikai okokból nem tud vagy akar kivonulni a Donbászból, akkor ki fogják verni őket onnan, és lehet, hogy még sok más területen is komoly veszteségeket fog elszenvedni
– fogalmazott.
A szakértő hozzátette:
Ez az a terület, ahonnan az orosz követelések értelmében a béke eléréséhez ki kellene vonulniuk, és emellett Harkivban, Zaporizsjában és akár még Herszonban is jelentős területeket veszítenének.
Nincs más út, mint a kompromisszum
A szakértő rámutatott arra is, hogy a nyugati várakozásokkal ellentétben az orosz gazdaság nem omlott össze.
Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be. Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal
– hangsúlyozta, hozzátéve, Zelenszkij azonban belpolitikai okokból erre nem hajlandó.
Zelenszkij ezt belpolitikai okokból kifolyólag nem tudja megtenni, egyes nyugati országok pedig nem néztek szembe a valósággal, hogy az oroszokkal ki kell egyezni.
Demkó Attila úgy fogalmazott itt már nem békepárti és háborúpárti táborokról van szó.
Nem is háborúpárti vagy békepárti álláspontról beszélnék, vannak, akik szembenéznek a valósággal, és vannak azok, akik még mindig reményeket táplálnak, de ezek a remények nem valósulnak meg
– szögezte le, hozzátéve, hogy látszólag Oroszország célja sem a gyors megegyezés.
Zelenszkij ígéretei és a szélsőségesek
Mint emlékezetes, Zelenszkij 2019-ben a béke ígéretével nyerte el az ukránok támogatását, akkor azt ígérte, hogy megegyezik Moszkvával, a megállapodás azonban elmaradt. Az ukrán elnök kezét közben a szélsőséges nacionalista erők is megkötik, akik határozottan elutasítják a területi engedményeket.
A szélsőséges ukrán nacionalistákat a háború elmúlt három és fél éve csak tovább erősítette. Zelenszkijnek ma már nemcsak politikai, hanem felfegyverzett ellenzéke van, miközben ő maga is egyre inkább elhiszi, hogy Ukrajna győzhet Oroszországgal szemben – ebben pedig a nyugati szövetségesek folyamatos támogatása is megerősíti
– összegezte Demkó Attila.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott találkozón Tiranában (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)
