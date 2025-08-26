ZelenszkijbékeOroszországellenességorosz-ukrán háborúTrumpszövetséges

Zelenszkij és a Nyugat mindent megtesznek, hogy megakadályozzák Trump béketörekvéseit

Az ukrán béke karnyújtásnyira lehetne, mégis egyre távolabb kerül. Donald Trump asztalán ott a lehetőség, hogy véget vessen a háborúnak, ám Volodimir Zelenszkij és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést. Közben elemzők arra figyelmeztetnek: ha most nem születik kompromisszum, akkor Ukrajna végzetes területi veszteségekkel nézhet szembe.

Szabó István
2025. 08. 26. 10:39
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott találkozón Tiranában Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök múlt hétfőn a Fehér Házban fogadta Volodimir Zelenszkijt és több európai uniós vezetőt. Donald Trump korábban jelezte: amennyiben érdemi előrelépés történik, kész lenne háromoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnök, Zelenszkij és saját részvételével.

Zelenszkij
Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (jobbra), Emmanuel Macron francia elnökkel (balra) és európai vezetőkkel folytatott találkozóján a Fehér Házban, 2025. augusztus 18-án Washingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee )

A jelek azonban arra utalnak, hogy az ukrán elnök és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megfúrják az amerikai elnök béketörekvéseit. Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását.

Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat, sőt egy finn professzor arra a következtetésre jutott, hogy végső soron akár atomháború is bekövetkezhet.

Minimum elveszítik a Donbászt

De mi történhet, ha mégsem lesz béke? A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a háború folytatása beláthatatlan következményekkel járhat.

Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt

– mondta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

A szakértő szerint, ha kútba esnek a megkezdett béketárgyalások akkor annak súlyos következményei lesznek.

Ha nem tudnak most megegyezni, mert Ukrajna belpolitikai okokból nem tud vagy akar kivonulni a Donbászból, akkor ki fogják verni őket onnan, és lehet, hogy még sok más területen is komoly veszteségeket fog elszenvedni

– fogalmazott.

A szakértő hozzátette:

Ez az a terület, ahonnan az orosz követelések értelmében a béke eléréséhez ki kellene vonulniuk, és emellett Harkivban, Zaporizsjában és akár még Herszonban is jelentős területeket veszítenének.

Nincs más út, mint a kompromisszum

A szakértő rámutatott arra is, hogy a nyugati várakozásokkal ellentétben az orosz gazdaság nem omlott össze.

Ugyan az orosz gazdaság nem áll a legjobb helyzetben, de 2014 óta arra vár a Nyugat, hogy Moszkva gazdaságilag ki fog vérezni, ami nem következik be. Ukrajnának is, és a Nyugatnak is Donald Trump útmutatását kellene követni, hiszen alapvetően nincs más megoldás, mint egy fájdalmas kompromisszum az oroszokkal

 – hangsúlyozta, hozzátéve, Zelenszkij azonban belpolitikai okokból erre nem hajlandó.

Zelenszkij ezt belpolitikai okokból kifolyólag nem tudja megtenni, egyes nyugati országok pedig nem néztek szembe a valósággal, hogy az oroszokkal ki kell egyezni.

(L/R) NATO Secretary-General Mark Rutte, British Prime Minister Keir Starmer, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, US President Donald Trump, Finnish President Alexander Stubb, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, and European Commission President Ursula von der Leyen participate in a meeting in the East Room of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Az európai vezetők is csatlakoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz, hogy tárgyalásokat folytassanak Donald Trump amerikai elnökkel augusztus 18-án (Fotó: AFP/ Andrew Caballero-Reynolds)

Demkó Attila úgy fogalmazott itt már nem békepárti és háborúpárti táborokról van szó.

Nem is háborúpárti vagy békepárti álláspontról beszélnék, vannak, akik szembenéznek a valósággal, és vannak azok, akik még mindig reményeket táplálnak, de ezek a remények nem valósulnak meg

– szögezte le, hozzátéve, hogy látszólag Oroszország célja sem a gyors megegyezés.

Zelenszkij ígéretei és a szélsőségesek

Mint emlékezetes, Zelenszkij 2019-ben a béke ígéretével nyerte el az ukránok támogatását, akkor azt ígérte, hogy megegyezik Moszkvával, a megállapodás azonban elmaradt. Az ukrán elnök kezét közben a szélsőséges nacionalista erők is megkötik, akik határozottan elutasítják a területi engedményeket.

A szélsőséges ukrán nacionalistákat a háború elmúlt három és fél éve csak tovább erősítette. Zelenszkijnek ma már nemcsak politikai, hanem felfegyverzett ellenzéke van, miközben ő maga is egyre inkább elhiszi, hogy Ukrajna győzhet Oroszországgal szemben – ebben pedig a nyugati szövetségesek folyamatos támogatása is megerősíti

– összegezte Demkó Attila.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott találkozón Tiranában (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij támad, Brüsszel nem áll ki az EU-s tagországok érdekében

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu