Ukrajna liberális nacionalista pártja Brüsszelhez kötődik

Az ukrán–nyugatias, katonai ihletésű dizájn mögött egy olyan szimbolikus univerzum sejlik fel, amely elsősorban a nyugat-ukrajnai (különösen lvivi) identitásra épülhet, és nemritkán az ukrán nacionalista szubkultúrák stíluselemeit idézi.

A cég vizuális arculata – technikai grafikák, katonai motívumok, aerodinamikai képletek – mind-mind ukrán nacionalista értéket tükröznek.

Ráadásul a cég székhelye is Lviv, amely nemcsak földrajzi értelemben számít Ukrajna nyugati bástyájának, hanem politikai és kulturális szempontból is. A város és térsége történelmileg gyakran külön utat járt a keleti, orosz ajkú régiókhoz képest, ami hozzájárulhatott ahhoz is, hogy itt alakuljanak ki a legmarkánsabb nacionalista mozgalmak. A helyi közvéleményben gyakran pozitív hősként emlegetik például Stepan Banderát – a szélsőjobboldali múltú OUN vezetőjét –, aki máshol inkább vitatott figura. De ebben a térségben a legerősebb a Jobb Szektor is.

A póló, amit a Válasz Online újságírója visel, így nem egyszerű divatcikknek tűnik, hanem inkább olyan viseletnek, amely egy politikai-kulturális szimbólumrendszerhez kapcsolódik. Aki ilyet vesz fel, az az ukrán nacionalistákkal kerül egy kategóriába

– emelte ki korábban bejegyzésében a Tűzfalcsoport.