Papíron szüneteltette a tevékenységét, de az interneten tovább hirdette szolgáltatását

Nem minden bevételéről állított ki számlát az a tevékenységét papíron szüneteltető vállalkozó, aki húszmillió forintos áfakülönbözetet halmozott fel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 9:40
Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Húszmilliós adókülönbözet tárt fel a NAV annál a duguláselhárítással foglalkozó vállalkozónál, aki papíron szüneteltette a tevékenységét, mégis tovább dolgozott. A közlemény szerint a 2024-ben egy ideig egyéni vállalkozóként működő, majd a tevékenységét szüneteltető, sürgős duguláselhárításra szakosodott adózó az interneten hirdetett, de a munkájával több minőségi probléma volt, illetve túlárazási és számlázási kifogás is érkezett.

Az adózó nem működött együtt az adóhatósággal, de a NAV rendelkezésére álló adatállomány segítségével a bankszámlájára utalást teljesítők visszakövethetők voltak, és az online számlaadatok is megerősítették az adózó aktív gazdasági tevékenységét.

Az adózónak utalók felkutatása után pedig az is bizonyossá vált, hogy a tevékenységét szüneteltető vállalkozó nem minden bevételéről állított ki számlát, illetve kézi számlatömböket is használt, amelyekből kiállított bizonylatokat már nem szerepeltette az online számlarendszerben.

Az ellenőrzés végül csak áfában több mint húszmillió forint adókülönbözetet tárt fel.

A NAV kiemelte: a rendelkezésére álló, folyamatosan bővülő adatállománynak köszönhetően gyakorlatilag minden, nem valós adatot közlő vállalkozás működésére rálát az adóhivatal. Hozzátették, a megszólításuk legegyszerűbb módja az idén debütált, az adózókat partnerként kezelő, transzparens adategyeztetési eljárás, amelynek révén a csalárd adózók könnyen kiszűrhetők.

 

