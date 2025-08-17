internetescsalóMVMpénzlevéldomain

Most az MVM nevében próbálkoznak az internetes csalók

A csalók újabb trükköt eszeltek ki.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 8:44
Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szolgáltatókon keresztül pénzvisszafizetéssel kecsegtetve igyekeznek adatainkat és pénzünket megszerezni internetes csalók, akik most az MVM nevében küldenek érdekes leveleket. A Bama.hu beszámolója szerint

 az elmúlt napokban több fogyasztó is gyanús e-mailt kapott, amelyben az MVM nevében értesítik őket, hogy jelentős összegű túlfizetésük van, és azt hamarosan visszakapják. 

Ilyen levelet küldenek a csalók. Forrás: bama.hu

A levélben 86 ezer forintos „túlfizetés” szerepel, és egy kattintható hivatkozás („Visszatérítés indítása”) vezetne a folyamat megkezdéséhez, amellyel a csalók próbálják megszerezni adatainkat, pénzünket. 

Az MVM-es csalás kapcsán érdemes jobban szemügyre venni a levél feladóját, bár a levél fejlécében az „s. MVMHU” név szerepel, a tényleges feladói cím egy teljesen oda nem illő domainről érkezik: shipsa07.talentlms.com. 

Az MVM hivatalos levelei soha nem ilyen címekről jönnek. 

A Bama.hu összefoglalta, miért érdemes körültekintőnek lenni, és fenntartással kezelni az ilyen leveleket.


 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekDeutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu