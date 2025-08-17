Most az MVM nevében próbálkoznak az internetes csalók

Szolgáltatókon keresztül pénzvisszafizetéssel kecsegtetve igyekeznek adatainkat és pénzünket megszerezni internetes csalók, akik most az MVM nevében küldenek érdekes leveleket. A Bama.hu beszámolója szerint

az elmúlt napokban több fogyasztó is gyanús e-mailt kapott, amelyben az MVM nevében értesítik őket, hogy jelentős összegű túlfizetésük van, és azt hamarosan visszakapják.

Ilyen levelet küldenek a csalók. Forrás: bama.hu

A levélben 86 ezer forintos „túlfizetés” szerepel, és egy kattintható hivatkozás („Visszatérítés indítása”) vezetne a folyamat megkezdéséhez, amellyel a csalók próbálják megszerezni adatainkat, pénzünket.

Az MVM-es csalás kapcsán érdemes jobban szemügyre venni a levél feladóját, bár a levél fejlécében az „s. MVMHU” név szerepel, a tényleges feladói cím egy teljesen oda nem illő domainről érkezik: shipsa07.talentlms.com.

Az MVM hivatalos levelei soha nem ilyen címekről jönnek.

A Bama.hu összefoglalta, miért érdemes körültekintőnek lenni, és fenntartással kezelni az ilyen leveleket.