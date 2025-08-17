Liszt Ferenc Nemzetközi RepülőtérenEmbercsempészAgyptAirghánai fiúlégitársaság

Embercsempészt fogtak a budapesti reptéren

Egy budapesti befogadó otthonba helyezték el azt a kiskorú ghánai fiút, akit szombaton próbált egy nő Magyarországra hozni. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a gyermek nem áll rokonságban a felnőttel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 7:56
Egy 11 éves ghánai fiút próbált Magyarországra hozni egy szintén ghánai nő, akit a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren akadt fenn az ellenőrzésen. A rendőrség tájékoztatása szerint szombat délután az AgyptAir légitársaság Kairóból érkező járatáról belépésre jelentkezett egy ghánai nő és a vele utazó 11 éves ghánai fiú. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a gyermek nem áll rokonságban a felnőttel, aki a kísérés jogcímét nem tudta igazolni. A felnőtt ghánai állampolgárral szemben embercsempészés miatt eljárás indult, a kiskorú fiút egy budapesti befogadó otthonba helyezték el.

A hatóságok egyébként szombaton összesen tíz határsértőt tartóztattak fel és tíz személyt megakadályoztak a hazánk területére történő illegális belépésben.

Csongrád-Csanád vármegyében két esetben összesen tíz határsértőt tartóztattak fel Ásotthalom és Mórahalom közigazgatási területén.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésük során török, iraki és pakisztáni állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
Deutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

