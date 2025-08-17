Megérkezett a hidegfront, de fázni azért nem fogunk + videó

Megérkezett vasárnapra virradó éjjel a hidegfront, amely mérsékli valamelyest a meleget, az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk.

Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki.

A Hungaromet előrejelzése szerint a zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. a csúcsérték 27 és 33 fok között valószínű, késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Mérséklődik a kánikula vasárnap. (met.hu)

Vasárnap éjjel a Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, ugyanakkor másutt kezdetben még jellemzően közepesen vagy erősen felhős égre van kilátás. Ugyanakkor az éjszaka második felében csökken a felhőzet, de hajnalban kisebb körzetekben még továbbra is lehetnek erősen felhős részek. Zápor, zivatar főleg az éjszaka első részében az ország keleti tájain fordulhat elő, hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék.

Az északias szél helyenként élénk lesz, zivatarok mentén szélerősödés is lehet.

Hajnalra általában 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél jóval hűvösebb is lehet.

A jövő hét elején meleg, napos, száraz időnk lesz, a hét második felében érkezhet újabb lehűlés és jelentősen növekedhet a csapadék esélye.