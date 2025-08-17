Washington D.C.hajléktalanDonald Trump

Trump rendet tesz Washington D. C.-ben

Washington D. C. tisztviselői és önkéntesei elkezdtek lebontani egy nagyobb hajléktalantábort, Donald Trump elnök bűnözés elleni fellépésének és az Egyesült Államok fővárosának szépítésére irányuló törekvéseinek részeként. Bár a demokraták szerint feleslegesek Trump fokozott intézkedései, hiszen csökkent a bűnözés Washingtonban, egy rendőrszakszervezet vezetője elmondja, hogyan trükköznek a statisztikákkal.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 08. 17. 6:12
Hajléktalanok sátrai Washington D.C. egy parkjában (Forrás: Truth Social)
A városi személyzet és az önkéntesek egy tábort takarítottak ki a Lincoln-emlékmű és a Kennedy Center közelében, miután szerdán figyelmeztették a lakosokat, hogy hagyják el a területet – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Trump vasárnap jelentette be, hogy kiszorítja a hajléktalanokat Washington D. C. utcáiról. A Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Adunk nektek szállást, de messze a fővárostól” – emlékeztet a New York Post.

– El fogjuk távolítani az összes graffitit. El kell távolítanunk a sátrakat és az embereket, akik a parkjainkban élnek

– mondta az elnök szerdán a Kennedy Centerben tett látogatása során. – Megújítjuk a parkokat, a füvet és mindent. Viszonylag kis összegért a kongresszushoz fogunk fordulni. A republikánusok jóvá fogják hagyni.

– Már széles körű tájékoztatást nyújtottunk a hajléktalan lakosainkról – mondta Muriel Bowser, Washington D. C. polgármestere csütörtökön a FOX 5-nek. – Néhányan közülük már szövetségi területen élnek, mások a város más helyszínein. Rendelkezünk menedékhelyi kapacitással, és azt akarjuk, hogy el is jöjjenek a szállásokra. Ez mindig is az üzenetünk. Különösen most. Azt akarjuk, hogy jöjjenek be menedékhelyre. A közösségi szolgálatot teljesítő munkatársaink tudnak segíteni nekik ebben – tette hozzá.

A Trump-adminisztráció augusztus 7-én rendelte el a szövetségi bűnüldöző szervek bevonulását Washington D. C. utcáira a bűnözés és a tisztátalanság kezelése érdekében.

Azóta a hatóságok több mint 150 embert tartóztattak le többek között emberölés, valamint kábítószer- és fegyverhasználattal kapcsolatos bűncselekmények vádjával. A hatóságok eddig 27 lőfegyvert is lefoglaltak, és további 60 letartóztatottat gyanúsítanak azzal, hogy illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.

– Trump elnök merész vezetése gyorsan biztonságosabbá teszi nemzetünk fővárosát – mondta Taylor Rogers, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese az újságíróknak. – Az elnök betartja kampányígéretét, miszerint megtisztítja ezt a várost, és visszaállítja az amerikai nagyságot dédelgetett fővárosunkban – fogalmazott.

Hétfőn Trump élt a washingtoni belügyi törvényben foglalt hatásköreivel, és a fővárosi rendőrkapitányságot (Metropolitan Police Department – MPD) bízta meg, valamint Pam Bondi főügyészt nevezte ki a helyi rendőrökkel való koordináció felelősévé. A törvény értelmében Trump szeptember 10-ig rendelkezik az MPD-vel, ezt követően a kongresszusnak jóvá kell hagynia a minisztérium további szövetségi ellenőrzését.

Az elnök a szövetségi vagyon védelme érdekében aktiválta a washingtoni nemzeti gárdát is.

Trump azután döntött az ország fővárosában a bűnözés megfékezésére irányuló kemény intézkedések mellett, hogy egy sor nagy horderejű bűncselekmény történt, köztük Edward Coristine – más néven „Big Balls” –, a kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) volt alkalmazottjának megtámadása, aki egy autólopás megakadályozására tett kísérletet.

– A szövetségi és a washingtoni rendőrök ismert és körözött bandatagokat és drogdílereket céloznak meg, és különleges csapatok küldését tervezik a kerület bűnözési gócpontjaira

– mondta el egy tisztviselő, Pamela Smith, a fővárosi rendőrkapitányság vezetője pedig elismerte, hogy a további erősítések segítettek a bűnözés elleni küzdelemben.

A demokraták manipulálták a statisztikákat, hogy bagatellizálják a bűnözés mértékét

Miután Donald Trump úgy döntött, hogy szövetségi ellenőrzés alá helyezi a fővárosi rendőrkapitányságot, a demokraták azzal az indokkal kritizálták a döntést, hogy arra semmi szükség, hiszen a városban csökkent a bűnözés.

Egy rendőrszakszervezet azonban azt állítja, hogy a bűnügyi statisztikákat manipulálják, hogy lekicsinyeljék a fővárosban előforduló erőszakos cselekményeket.

A közismert demokrata pártiak, köztük Patty Murray szenátor és Hillary Clinton, az elmúlt napokban hasonló statisztikákat emlegettek, mondván a washingtoni erőszakos bűncselekmények száma 30 éves mélyponton van. A város rendőrszakszervezete azonban azt állítja, hogy a számok félrevezetőek, és hogy a bűnözési adatokat szándékosan megváltoztatják, hogy elfedjék a város utcáin zajló erőszak mértékét.

– Amikor tagjaink egy bűncselekmény helyszínére vonulnak, ahol az áldozat bejelenti, hogy bűncselekmény történt, elkerülhetetlenül megjelenik egy hadnagy vagy egy százados, aki utasítja a tagokat, hogy a jegyzőkönyvet egy kisebb bűncselekmény miatt vegyék fel

– fejtette ki Gregg Pemberton, a Rendőrség Testvériség szakszervezet elnöke az NBC 4 Washington riportereinek.

Pemberton elmondta, hogy a rendőröket rendszeresen arra utasítják, hogy a súlyos bűncselekményeket, például a lövöldözéseket, késeléseket és autólopásokat kisebb bűncselekményekre vagy szabálysértésekre, például lopásra vagy sérült személy bejelentésére minősítsék le, hogy alacsonyan tartsák a komoly bűncselekmények hivatalos számát.

A rendőr abszurdnak nevezte a bűnügyi statisztikákat, amelyekre hivatkozva azt állítják, hogy a bűnözés csökkent Washingtonban. Hozzátette: – Lehetetlen, hogy a bűnözés 28 százalékkal csökkent. Tavaly is azt mondták, hogy 34 százalékkal csökkent.

Borítókép: Hajléktalanok sátrai Washington D. C.-ben (Forrás: Truth Social)

Felhévizy Félix
idezojelekDeutsch Tamás

Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix avatarja

Önérzet az van.

