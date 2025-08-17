Trump rendet tesz Washington D. C.-ben

A városi személyzet és az önkéntesek egy tábort takarítottak ki a Lincoln-emlékmű és a Kennedy Center közelében, miután szerdán figyelmeztették a lakosokat, hogy hagyják el a területet – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

The city is clearing a homeless encampment near the Kennedy Center amid the White House cracking down on homelessness. The nearly dozen unhoused individuals were notified yesterday to move out, aka “immediate disposition” from the city. @wusa9 pic.twitter.com/aG0yn2HHvJ — Matthew Torres (@News_MTorres) August 14, 2025

Trump vasárnap jelentette be, hogy kiszorítja a hajléktalanokat Washington D. C. utcáiról. A Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Adunk nektek szállást, de messze a fővárostól” – emlékeztet a New York Post.

– El fogjuk távolítani az összes graffitit. El kell távolítanunk a sátrakat és az embereket, akik a parkjainkban élnek

– mondta az elnök szerdán a Kennedy Centerben tett látogatása során. – Megújítjuk a parkokat, a füvet és mindent. Viszonylag kis összegért a kongresszushoz fogunk fordulni. A republikánusok jóvá fogják hagyni.

– Már széles körű tájékoztatást nyújtottunk a hajléktalan lakosainkról – mondta Muriel Bowser, Washington D. C. polgármestere csütörtökön a FOX 5-nek. – Néhányan közülük már szövetségi területen élnek, mások a város más helyszínein. Rendelkezünk menedékhelyi kapacitással, és azt akarjuk, hogy el is jöjjenek a szállásokra. Ez mindig is az üzenetünk. Különösen most. Azt akarjuk, hogy jöjjenek be menedékhelyre. A közösségi szolgálatot teljesítő munkatársaink tudnak segíteni nekik ebben – tette hozzá.

A Trump-adminisztráció augusztus 7-én rendelte el a szövetségi bűnüldöző szervek bevonulását Washington D. C. utcáira a bűnözés és a tisztátalanság kezelése érdekében.

Azóta a hatóságok több mint 150 embert tartóztattak le többek között emberölés, valamint kábítószer- és fegyverhasználattal kapcsolatos bűncselekmények vádjával. A hatóságok eddig 27 lőfegyvert is lefoglaltak, és további 60 letartóztatottat gyanúsítanak azzal, hogy illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.

– Trump elnök merész vezetése gyorsan biztonságosabbá teszi nemzetünk fővárosát – mondta Taylor Rogers, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese az újságíróknak. – Az elnök betartja kampányígéretét, miszerint megtisztítja ezt a várost, és visszaállítja az amerikai nagyságot dédelgetett fővárosunkban – fogalmazott.