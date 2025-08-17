Trump rendet tesz Washington D. C.-ben

A városi személyzet és az önkéntesek egy tábort takarítottak ki a Lincoln-emlékmű és a Kennedy Center közelében, miután szerdán figyelmeztették a lakosokat, hogy hagyják el a területet – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
Trump vasárnap jelentette be, hogy kiszorítja a hajléktalanokat Washington D. C. utcáiról. A Truth Social közösségi oldalon úgy fogalmazott: „Adunk nektek szállást, de messze a fővárostól” – emlékeztet a New York Post.
– El fogjuk távolítani az összes graffitit. El kell távolítanunk a sátrakat és az embereket, akik a parkjainkban élnek
– mondta az elnök szerdán a Kennedy Centerben tett látogatása során. – Megújítjuk a parkokat, a füvet és mindent. Viszonylag kis összegért a kongresszushoz fogunk fordulni. A republikánusok jóvá fogják hagyni.
– Már széles körű tájékoztatást nyújtottunk a hajléktalan lakosainkról – mondta Muriel Bowser, Washington D. C. polgármestere csütörtökön a FOX 5-nek. – Néhányan közülük már szövetségi területen élnek, mások a város más helyszínein. Rendelkezünk menedékhelyi kapacitással, és azt akarjuk, hogy el is jöjjenek a szállásokra. Ez mindig is az üzenetünk. Különösen most. Azt akarjuk, hogy jöjjenek be menedékhelyre. A közösségi szolgálatot teljesítő munkatársaink tudnak segíteni nekik ebben – tette hozzá.
A Trump-adminisztráció augusztus 7-én rendelte el a szövetségi bűnüldöző szervek bevonulását Washington D. C. utcáira a bűnözés és a tisztátalanság kezelése érdekében.
Azóta a hatóságok több mint 150 embert tartóztattak le többek között emberölés, valamint kábítószer- és fegyverhasználattal kapcsolatos bűncselekmények vádjával. A hatóságok eddig 27 lőfegyvert is lefoglaltak, és további 60 letartóztatottat gyanúsítanak azzal, hogy illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.
– Trump elnök merész vezetése gyorsan biztonságosabbá teszi nemzetünk fővárosát – mondta Taylor Rogers, a Fehér Ház sajtótitkár-helyettese az újságíróknak. – Az elnök betartja kampányígéretét, miszerint megtisztítja ezt a várost, és visszaállítja az amerikai nagyságot dédelgetett fővárosunkban – fogalmazott.