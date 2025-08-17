Ukrajna több orosz régióban is támadt az éjjel + videó

Több orosz megyében is robbanásokról számoltak be a helyi lakosok. Ukrajna az éjszaka folyamán a jelentések szerint csaknem ötven drónnal támadt, többek között egy vasútállomást is – írja az Origó.

Ukrajna drónokkal támadt (Fotó: Anadolu Agency/Andre Alves)

A legtöbb drónt – 16-ot – a Belgorodi terület felett lőtték le. 14 pilóta nélküli repülőgépet a Nyizsnyij Novgorod terület felett. Kilenc drónt semmisítettek meg a Voronyezs terület, hármat a Brjanszki terület felett. Emellett egy-egy drónt fogtak el a Kurszk, Orjol, Kaluga és Szmolenszk területek felett.

Az orosz légvédelem jelentései szerint 46-ot sikerült lelőni összesen.

Robbanásokat jegyeztek fel Oroszország Voronyezs régiójában is, ahol egy vasútállomás volt a célpont.

A támadásokban egy ember sérült meg, ő is csak könnyebben. A leeső törmelék nyomán azonban kigyulladt egy ruhaüzlet, azonban a lángokat időben sikerült megfékezni.

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)