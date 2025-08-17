UkrajnaOroszországháború

Ukrajna több orosz régióban is támadt az éjjel + videó

Robbanásokról számoltak be több orosz régióban is. A jelentések szerint Ukrajna drónokkal támadta többek között Belgorod területét is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 8:17
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU AGENCY
Több orosz megyében is robbanásokról számoltak be a helyi lakosok. Ukrajna az éjszaka folyamán a jelentések szerint csaknem ötven drónnal támadt, többek között egy vasútállomást is – írja az Origó. 

Ukrajna drónokkal támadt
Ukrajna drónokkal támadt (Fotó: Anadolu Agency/Andre Alves)

A legtöbb drónt – 16-ot – a Belgorodi terület felett lőtték le. 14 pilóta nélküli repülőgépet a Nyizsnyij Novgorod terület felett. Kilenc drónt semmisítettek meg a Voronyezs terület, hármat a Brjanszki terület felett. Emellett egy-egy drónt fogtak el a Kurszk, Orjol, Kaluga és Szmolenszk területek felett.

Az orosz légvédelem jelentései szerint 46-ot sikerült lelőni összesen. 

Robbanásokat jegyeztek fel Oroszország Voronyezs régiójában is, ahol egy vasútállomás volt a célpont. 

A támadásokban egy ember sérült meg, ő is csak könnyebben. A leeső törmelék nyomán azonban kigyulladt egy ruhaüzlet, azonban a lángokat időben sikerült megfékezni. 

Borítókép: Egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP)

