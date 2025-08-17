lakástakaréklakáscélmegtakarítás

Meglódult az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

Egyre többen választják a lakástakarékot mint megtakarítást.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 9:49
Illusztráció Forrás: Pexels
Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot a távirati irodának nyilatkozó pénzintézetek közlése szerint.

A felújítás a legnépszerűbb cél

Az OTP Lakástakarékpénztár Prémium termékcsaládjának 2023. márciusi indulása óta már több mint 50 ezer lakáscélú megtakarítási szerződést kötöttek. A pénzintézet közlése szerint a megtakarítások felhasználásában a legnépszerűbb továbbra is a felújítás, amelyet az adásvétel, illetve a hitelkiváltás (elő-végtörlesztés), majd az építés/bővítés követ. A kifizetések negyven százalékát fordítják nagyjából felújításra, az adásvétel és a hitelkiváltás harminc, illetve 25 százalékot képviselnek, míg a kifizetések fennmaradó öt százalékát fordítják építkezésre, bővítésre az ügyfelek.

 

Majdnem rekordév volt tavaly

Az Erste Lakástakarék 2024-ben 211 milliárd forint értékben kötött új szerződéseket, csaknem annyit, mint az eddigi rekord évnek számító 2018-ban elért volumen (219 milliárd forint). A pénzintézet piaci részesedése – becslése szerint – húsz százalék körüli, majdnem a duplája annak, mint a korábbi, állami támogatásos időszakban volt – írták. Az Erste Lakástakarék ügyfeleinek mintegy fele meglévő lakóingatlana felújítására fordítja lakástakarékpénztári megtakarítását, harmaduk lakásvásárlásra, hatoduk meglévő lakáshitele törlesztésére költ, az ügyfelek kis része pedig építkezik – közölték az MTI-vel.

 

Több mint félmillió lakás-előtakarékossági szerződés

Az MBH-csoport tagjaként működő Fundamenta arról számolt be, hogy jelenleg több mint 561 ezer lakás-előtakarékossági szerződést kezelnek, a betétállomány volumene 547 milliárd forint, a hitelállomány 516 milliárd forint. Az ügyfelek az elmúlt két évben lakáscélú megtakarításaik felét (50-55 százalék) ingatlanvásárlásra vagy cserére, harminc-negyven százalékban felújításra és korszerűsítésre fordították. Új lakóingatlan építése a megtakarítások négy-öt százalékát képviseli, míg hitel vagy lízing kiváltására az ügyfelek két-három százaléka fordítja megtakarítását – tájékoztattak. Az idei év első hat hónapjában a Fundamenta ügyfelei 38 milliárd forintot fordítottak meglévő ingatlanaik felújítására vagy új ingatlan vásárlására, az átlagos havi megtakarítás összege pedig 20–50 ezer forint közé esett. Tájékoztatásuk szerint az idén lejáró lakás-előtakarékossági szerződések nagyjából tizede lakáskölcsönnel folytatódott, és az előzetes hitelhez jutást biztosító, áthidaló hiteleiknek köszönhetően a kiutalt lakásszámlák több mint feléhez kapcsolódott hitel.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

