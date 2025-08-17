Százéves eladó autó bukkant fel egy magyar használtautó-portálon

A képeken látható autót 1925. szeptember 5-én helyezték forgalomba, és eleinte Montbéliard utcáit koptatta, nem is sejtve, hogy egy évszázaddal később egy magyar veteránrajongó kezei között kel új életre. 1925 és 1929 között 7300 példány készült a Peugeot 172 R-ből, zömében négyszemélyes zárt kivitelben. A muzeális minősítés miatt Kovács Tamás úr, az autó itthoni gazdája az alváz és motorszám alapján lekérte a múzeumból e példány eladásának pontos dátumát, illetve a helyszínét. Érdekesség, hogy az autó első otthona ma Peugeot-múzeumként működik.

Bár a végsebesség 60 km/h, a jelenlegi tulaj szerint 50 km/h fölött már nem igazán biztonságos a kocsi

Fotó: Peugeot

Végtelenül puritán az utastér: két ember fér el benne viszonylag kényelmetlenül, az ülések nem állíthatók, tehát rövid lábúak nehezen érik el a pedálokat.

A műszerfal is egyszerű: van nyomógombos indítás, gyújtáskapcsoló, kétállású világításkapcsoló és két műszer.

Az egyik egy kézi felhúzású óra – pont, mint a drága és nemes karórák –, és felhúzás után néhány napig mutatja az időt. A másik műszer a sebességet és a megtett kilométereket jelzi, valamint azt is mutatja, hogy mikor kellene fokozatot váltani.

Nem szerszámkészlet, hanem utazótáska a barna oldaltáska – a szerszámokat fából készült rekesz rejti az ülés alatt

Fotó: Peugeot

A háromfokozatú váltó nem az, amit a mai autókhoz szokott embernek ajánlanánk. Előremenethez hátra kell húzni a kart, az üres utána jön, aztán pedig az egyes, kettes és hármas. Külön művészet a visszaváltás, főleg ha közben a pedálok sorrendjét is meg kell szokni: a gázpedál van középen, a fék pedig jobbra. Csak a hátsó kerekek fékezettek, méghozzá két apró, nagyjából húszcentis dobfékkel. Emiatt az autó előrelátó sofőrt kíván, aki nemcsak tartja a követési távolságot, hanem nagy ráhagyással kezdi meg a fékezési manővert.

A differenciálmű hiánya is megmosolyogtató

– ennek helyén ugyanis a váltó van, ami egyszerre hajtja mindkét hátsó kereket. Kis sebességgel kanyarodni olyan érzés, mintha az autó kissé megmakacsolná magát – az ívbelső gumik viszont vészesen kopnak, mert a Peugeot makacs elszántsággal radírozza őket az aszfaltra. Pedig az abroncsokat nem könnyű pótolni. A jelenlegi szettet az eredeti mintázattal a Michelin gyártotta újra – de csak öt darabot, hogy legyen tartalék. A felszereléskor azonban kiderült: a hátsó kerekek mérete kicsit eltér az elsőkétől, így kettőt újra kellett gyártatni.