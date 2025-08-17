autós hírveteránveterán autóPeugeot

Százéves eladó autó bukkant fel egy magyar használtautó-portálon

A remek állapotban lévő Peugeot 172 R kabriót magyar tulajdonosa árulja, de megkéri az árát.

2025. 08. 17. 9:23
Peugeot 172 R
Peugeot 172 R Fotó: ACS TIBOR Forrás: Peugeot
A képeken látható autót 1925. szeptember 5-én helyezték forgalomba, és eleinte Montbéliard utcáit koptatta, nem is sejtve, hogy egy évszázaddal később egy magyar veteránrajongó kezei között kel új életre. 1925 és 1929 között 7300 példány készült a Peugeot 172 R-ből, zömében négyszemélyes zárt kivitelben. A muzeális minősítés miatt Kovács Tamás úr, az autó itthoni gazdája az alváz és motorszám alapján lekérte a múzeumból e példány eladásának pontos dátumát, illetve a helyszínét. Érdekesség, hogy az autó első otthona ma Peugeot-múzeumként működik.

Peugeot veterán autó
Bár a végsebesség 60 km/h, a jelenlegi tulaj szerint 50 km/h fölött már nem igazán biztonságos a kocsi
Fotó: Peugeot

Végtelenül puritán az utastér: két ember fér el benne viszonylag kényelmetlenül, az ülések nem állíthatók, tehát rövid lábúak nehezen érik el a pedálokat. 

A műszerfal is egyszerű: van nyomógombos indítás, gyújtáskapcsoló, kétállású világításkapcsoló és két műszer.

Az egyik egy kézi felhúzású óra – pont, mint a drága és nemes karórák –, és felhúzás után néhány napig mutatja az időt. A másik műszer a sebességet és a megtett kilométereket jelzi, valamint azt is mutatja, hogy mikor kellene fokozatot váltani.

Peugeot veterán autó
Nem szerszámkészlet, hanem utazótáska a barna oldaltáska – a szerszámokat fából készült rekesz rejti az ülés alatt
Fotó: Peugeot

A háromfokozatú váltó nem az, amit a mai autókhoz szokott embernek ajánlanánk. Előremenethez hátra kell húzni a kart, az üres utána jön, aztán pedig az egyes, kettes és hármas. Külön művészet a visszaváltás, főleg ha közben a pedálok sorrendjét is meg kell szokni: a gázpedál van középen, a fék pedig jobbra. Csak a hátsó kerekek fékezettek, méghozzá két apró, nagyjából húszcentis dobfékkel. Emiatt az autó előrelátó sofőrt kíván, aki nemcsak tartja a követési távolságot, hanem nagy ráhagyással kezdi meg a fékezési manővert. 

A differenciálmű hiánya is megmosolyogtató

– ennek helyén ugyanis a váltó van, ami egyszerre hajtja mindkét hátsó kereket. Kis sebességgel kanyarodni olyan érzés, mintha az autó kissé megmakacsolná magát – az ívbelső gumik viszont vészesen kopnak, mert a Peugeot makacs elszántsággal radírozza őket az aszfaltra. Pedig az abroncsokat nem könnyű pótolni. A jelenlegi szettet az eredeti mintázattal a Michelin gyártotta újra – de csak öt darabot, hogy legyen tartalék. A felszereléskor azonban kiderült: a hátsó kerekek mérete kicsit eltér az elsőkétől, így kettőt újra kellett gyártatni.

Peugeot veterán autó
Egy térképolvasó lámpa is helyet kapott a műszerfal közepén – ma ezt belső világításnak hívnánk
Fotó: Peugeot

A beindítás procedúrájában két világ találkozik: van kurbli és önindító is. A kurblizás kétszemélyes mutatvány – a pár balszerencsés tagja tekeri a vasat, míg a másik enyhe gázt ad. Nagyjából olyan összhang és szenvedély kell hozzá, mint az argentin tangóhoz – csak itt olajszag van közben. Kovács úr, a Peugeot 172 R magyar tulajdonosa elárulta, hogy a karosszéria már felújított állapotban került hozzá, de a mechanika – motor, váltó, futómű, kardántengely, önindító és mágnesgyújtás – már a saját és gyerekkori barátja munkáját dicséri. A teljes motorfelújítás után a szép veterán ma már megbízhatóan működik, de fürgének nem lehet nevezni: 

a 0-ról 60 km/h-ra gyorsulás 37,5 másodpercig tart.

Peugeot veterán autó
Csak 11,5 lóerőt présel ki magából a motor, de száz éve ez elég volt a forgalom ritmusának tartásához
Fotó: Peugeot

2006-ban kezdődött a képeken látható Peugeot 172 R magyar története, amikor megérkezett Teneriféről. A muzeális minősítés és OT rendszám megszerzése két évig tartó procedúra volt – részben azért, mert az első fékek hiánya komoly akadályt jelentett. Ma már muzeális minősítésű a 172 R, és időnként kiállításokra vagy veterántalálkozókra gurul ki a garázsból. Esküvői autónak nem a legalkalmasabb – hacsak a menyasszony nem hajlandó féloldalasan ülni. A tulajdonos öt év után, tízmillió forintért már fontolgatja az eladást (ezen a linken tekinthető meg a hirdetése), s ha ez megtörténik, utána csakis egy másik veterán jöhet szóba számára.

