Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak

Az elmúlt negyvennyolc órában újabb migránshullám érte el a Baleár-szigeteket: tizenkilenc csónak futott partra, közel háromszáz­hatvan illegális bevándorlóval a fedélzetén. A spanyol hatóságok szerint ez már messze nem elszigetelt eset, hanem egyre látványosabb jele annak, hogy felpörgött az Európai Unió jelenleg leggyorsabban bővülő migrációs útvonala. Miközben az EU egészében csökken az érkezők száma, a nyugat-mediterrán térségben éppen ellenkező folyamat zajlik, ami egyre súlyosabb biztonsági terhet ró a spanyol tartományokra. Madrid figyelmeztet: a mostani beáramlás csak előjáték lehet ahhoz, ami a következő hetekben várható.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 10:33
27 százalékkal nőtt azon illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálták elérni Európát Forrás: AFP
A Frontex legutóbbi összesítése szerint idén január és október között drámai, 27 százalékos növekedést mutat azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálnak bejutni Európába – túlnyomórészt Algériából útnak indított csónakokon. Ez a legmeredekebb emelkedés az összes európai migrációs útvonal között, miközben maga az unió 22 százalékos összcsökkenésről beszél az érkezők számát illetően – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak
Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak Fotó: AFP

Megnőtt a migránsok száma, az embercsempészek útvonalakat váltottak

A jelenség hátterében a csempészhálózatok taktikai váltása áll. Chris Borowski, a Frontex szóvivője arról számolt be, hogy a szervezett bűnözés egyre inkább elhagyja a szigorúbb ellenőrzést végző Marokkót, és Algériát teszi meg új bázisnak, ahol a határvédelem gyengébb pontjait igyekeznek kihasználni. 

A gyorsabb, nehezebben feltartóztatható hajókkal a bűnözők első számú célpontja manapság a Baleár-szigetek.

A változás mértéke megdöbbentő: míg egy évvel korábban a nyugat-mediterrán útvonalon érkezők mindössze negyven százaléka indult Algériából, addig ma már háromból kettő bevándorló erről az afrikai partszakaszról vág neki az útnak. Borowski szerint 

Algéria mára egyszerre vált kibocsátó és tranzitországgá, és egyre meghatározóbb szerepet játszik a térség illegális migrációs folyamataiban.

A helyzetet tovább élezi, hogy Spanyolország és Algéria kapcsolata 2022 óta mélyponton van. Madrid akkor döntött úgy, hogy a Nyugat-Szaharával kapcsolatos területi vitában nyíltan Marokkó álláspontját támogatja, ami súlyos diplomáciai konfliktust robbantott ki. Algír válaszul több együttműködési csatornát „lehúzott a rolóról”, köztük azokat is, amelyek az illegális migráció kezelésében korábban kulcsfontosságúak voltak. 

Ez a lépés a gyakorlatban azt jelentette, hogy Algéria jóval kevesebb kitoloncolt migránst vett át, ezzel pedig még nagyobb terhet rakott a spanyol határvédelemre.

A 'cayuco' boat from Mauritania with 78 migrants onboard arrives after being rescued at sea by the Spanish Salvamento Maritimo (Sea Search and Rescue agency) Salvamar Acrux vessel, at La Restinga port on the Canary island of El Hierro, on November 23, 2024. Spain is on the front line of the continent's migration crisis, with tens of thousands of irregular arrivals landing in the Canary Islands archipelago off northwestern Africa. (Photo by Antonio SEMPERE / AFP)
Algéria mára egyszerre vált kibocsátó és tranzitországgá Fotó: AFP

Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter nemrég Algériába utazott, ahol Abdelmadjid Tebboune elnökkel egyeztetett. A találkozó után arról számoltak be, hogy a felek új megállapodást kötöttek a kitoloncolások felgyorsítására, és az algériai vezetés ígéretet tett arra, hogy aktívabban lép fel az embercsempészekkel szemben. Madrid forrásai ugyanakkor emlékeztettek: az algériai fél az elmúlt években drasztikusan visszafogta az együttműködést, ami a mostani migrációs nyomás egyik fő oka.

A Baleár-szigetek megtelt migránsokkal: a helyi vezetés riadót fúj

A frontvonalban álló Baleár-szigeteken közben már vészhelyzetről beszélnek. A régió elnöke, Marga Prohens nyíltan bírálja a madridi kormányt, amiért nem biztosít kellő határvédelmet, miközben a térségre nehezedő migrációs nyomás példátlan mértékben nő. Az év első tíz hónapjában 66 százalékkal több illegális bevándorló érkezett a szigetekre, számuk elérte a 6280 főt. Ez különösen feltűnő annak fényében, hogy Spanyolországba összességében 36 százalékkal kevesebben jutottak be szabálytalanul. 

A helyi vezetők szerint, ha Madrid nem lép gyorsabban és határozottabban, a mostani roham csak előzménye lesz egy sokkal súlyosabb migrációs hullámnak, amely az egész térség stabilitását fenyegeti.

Borítókép: Illegális migránsok a spanyol partoknál (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

