A Frontex legutóbbi összesítése szerint idén január és október között drámai, 27 százalékos növekedést mutat azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálnak bejutni Európába – túlnyomórészt Algériából útnak indított csónakokon. Ez a legmeredekebb emelkedés az összes európai migrációs útvonal között, miközben maga az unió 22 százalékos összcsökkenésről beszél az érkezők számát illetően – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak Fotó: AFP

Megnőtt a migránsok száma, az embercsempészek útvonalakat váltottak

A jelenség hátterében a csempészhálózatok taktikai váltása áll. Chris Borowski, a Frontex szóvivője arról számolt be, hogy a szervezett bűnözés egyre inkább elhagyja a szigorúbb ellenőrzést végző Marokkót, és Algériát teszi meg új bázisnak, ahol a határvédelem gyengébb pontjait igyekeznek kihasználni.

A gyorsabb, nehezebben feltartóztatható hajókkal a bűnözők első számú célpontja manapság a Baleár-szigetek.

A változás mértéke megdöbbentő: míg egy évvel korábban a nyugat-mediterrán útvonalon érkezők mindössze negyven százaléka indult Algériából, addig ma már háromból kettő bevándorló erről az afrikai partszakaszról vág neki az útnak. Borowski szerint