Megnőtt a migránsok száma a Baleár-szigeteken, az embercsempészek útvonalakat váltottak

A Frontex legutóbbi összesítése szerint idén január és október között drámai, 27 százalékos növekedést mutat azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik a nyugat-mediterrán útvonalon próbálnak bejutni Európába – túlnyomórészt Algériából útnak indított csónakokon. Ez a legmeredekebb emelkedés az összes európai migrációs útvonal között, miközben maga az unió 22 százalékos összcsökkenésről beszél az érkezők számát illetően – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.
Megnőtt a migránsok száma, az embercsempészek útvonalakat váltottak
A jelenség hátterében a csempészhálózatok taktikai váltása áll. Chris Borowski, a Frontex szóvivője arról számolt be, hogy a szervezett bűnözés egyre inkább elhagyja a szigorúbb ellenőrzést végző Marokkót, és Algériát teszi meg új bázisnak, ahol a határvédelem gyengébb pontjait igyekeznek kihasználni.
A gyorsabb, nehezebben feltartóztatható hajókkal a bűnözők első számú célpontja manapság a Baleár-szigetek.
A változás mértéke megdöbbentő: míg egy évvel korábban a nyugat-mediterrán útvonalon érkezők mindössze negyven százaléka indult Algériából, addig ma már háromból kettő bevándorló erről az afrikai partszakaszról vág neki az útnak. Borowski szerint
Algéria mára egyszerre vált kibocsátó és tranzitországgá, és egyre meghatározóbb szerepet játszik a térség illegális migrációs folyamataiban.