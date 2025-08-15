nyerges csengerendezvényeseményMagyar Péter

Magyar Péter nem bírja a kritikát: aki rosszat kérdez vagy bírálja, azt kidobatja vagy elnémítja

Magyar Péter papíron szeretetországot épít, a valóságban azonban követői segítségével földbe döngöl és megfélemlít mindenkit, aki kellemetlen kérdéseket mer feltenni neki az utcafórumain.

Gábor Márton
2025. 08. 15. 5:41
A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
A kritikus újságírók eseményekről való kitiltása, és a kellemetlen kérdéseket feltevő állampolgárok elhallgattatása mostanra mindennapossá váltak a Tisza párt rendezvényein. A jogvédők hallgatnak, a Tiszások pedig megbélyegzik azokat, akik valódi kérdéseket mernek feltenni Magyar Péternek. 

Az elmúlt időszakban több esetben is a sajtó, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát földbe döngölő cselekmények történtek Magyar Péter utcafórumain. Újra a Hír TV ellen intézett támadást Magyar Péter, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó. Legutóbb a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar Péter a Hír TV ellen uszított.

A Tisza vezére egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. Előfordult, hogy a Hír TV egyik kolléganőjének a családját kezdte támadni. 

A Tisza Párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is. 

Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés.

 

Korábban, 2024 augusztusában kidobták az Index stábját Magyar Péter nyilvános rendezvényéről. Magyar Péter a Margit-szigeti nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza-piknik nevű rendezvényre, amelyen az Index stábja is részt vett, hogy tudósítson a pártelnök ünnepi beszédéről. Az esemény során a riportercsapat kritikus kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, többek között arról érdeklődve, miért tartották fontosnak az eseményen való részvételt, és hogyan értékelik a Tisza Párt EP- és önkormányzati választásokon elért eredményeit. 

Nem sokkal érkezésük után azonban a szervezők és a biztonsági őrök felszólították őket a távozásra, arra hivatkozva, hogy nem regisztráltak a rendezvényre. 

Később a Tisza Párt sajtóosztálya névtelen levelet küldött az Indexnek, amelyben letiltották a rendezvényen készült felvételek publikálását, és elismerték, hogy a szerkesztőség számára nem küldtek meghívót a nyilvánosan meghirdetett eseményre.

Kitiltották a Magyar Nemzet stábját a tiszások erdélyi táborából

Miután a Magyar Nemzet beszámolt a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű erdélyi tisztás rendezvény megnyitójáról, a szervezők néhány órán belül kitiltották stábunkat a tábor területéről, jóllehet köszöntőjükben arra kérték az újságírókat, hogy azt írják le, amit látnak és hallanak. Nos, mi így tettünk. A tábor a szervezők szerint arról szólna, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, mindenkit meghallgatnak – kollégánkat mégis kizárták a rendezvényről

A probléma az lehetett, hogy megírtuk, körülbelül húszan lehettek a Közösségi Párbeszéd Tábor nevű rendezvény hivatalos megnyitóján múlt pénteken az erdélyi Nagyadorjánban. A háromnapos programot, amelyre a szervezők nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról is várták az érdeklődőket, az Erdélyi Kossuth Tisza-sziget szervezte. A megnyitót az ötletgazda tartotta. Kátai István úgy fogalmazott, hogy a tábort nem Tusványos ellen szervezte, ugyanakkor ócsárolni kezdte a tusnádfürdői rendezvényt.

A megnyitót követően egy rövid kitérő után stábunk szeretett volna visszatérni a tábor területére, de kiderült, hogy

munkatársainkat időközben a megnyitóról beszámoló cikkünk miatt kitiltották onnan.

Azt is hozzátették, hogy szombaton is kerülje el stábunk a tiszások összes megmozdulását.

Elhallgattatták a kecskeméti képviselőt 

Augusztus elején Magyar Péter kecskeméti fórumán megjelent a helyi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Laczkó-Zsámboki Angéla, aki azt kérdezte a Tisza elnökétől, hogy „támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban?”. Mint ismert, a Tisza Párt társadalompolitikai szakértője ajánlót írt a Meseország mindenkié című könyvhöz.

Magyar Laczkó-Zsámboki kérdését propagandahazugságnak nevezte, ezután elvették a képviselőtől a mikrofont, majd pedig ráuszították a Tisza Párt követőit és kikísérték a rendezvényről.

Nyerges Csenge szembesítette a Tisza párt elnökét

Nyerges Csenge Zalaszentgróton, a Tisza rendezvényén szót kért, majd mintegy 20 percen keresztül vitázott a színpadon álló Magyar Péterrel. Egyebek közt számonkérte az ellenzék vezérén azt az epizódot, amikor az Európai Parlamentben egy képviselői kérdésre Magyar Péter tagadta, hogy felvette volna a feleségével folytatott beszélgetést, a kérdező képviselőt pedig orbáni propagandával vádolta meg Magyar. A zalaszentgróti rendezvényen Magyar Péter hazugnak nevezte az európai parlamenti intermezzóra rákérdező zalai hölgyet is. 

Milyen érzés éjjel-nappal hazudni a magyar emberek szemébe?

– reagált Magyar Péter. Nyerges Csenge végül húsz percen keresztül állta a sarat, míg a tiszás szeretetország persze végig kifütyülte, szidta, inzultálta Nyerges Csengét, és azóta is özönlenek a gyűlölködő tiszás álprofilok az oldalára. 

Borítókép: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)

