Magyar Péternél ilyen a sajtószabadság: ismét a Hír TV ellen hergelt + videó

Újra a Hír TV ellen intézett támadást Magyar Péter, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 21:08
Magyar Péter Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
Magyar Péter a Hír TV ellen uszított az országjárása egyik állomásán – számolt be róla a csatorna honlapja. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát. Azonban nem először fordult elő, hogy Magyar Péter a Hír TV ellen uszított.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Havran Zoltán

A Tisza vezére egy tavaly novemberben nyilvánosságra került felvételen arról beszélt: a Dunába lökné a televízió munkatársait. De Magyar Péter többször sértegette és alázta a csatorna riportereit is, azonban még arra is akadt példa, hogy megfenyegette őket. Előfordult, hogy a Hír TV egyik kolléganőjének a családját kezdte támadni. 

A Tisza Párt elnökének viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is. 

Egy másik rendezvényen pedig már tettlegességig fajult a hergelés.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

