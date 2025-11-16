Petschnig Mária ZitaTisza PártMagyar Péter

Magyarország újabb megbüntetéséről fantáziál Magyar Péter tanácsadója + videó

Tisza Párt szakértője szerint megoldás lehet, ha Brüsszelben Magyarországot megfosztják szavazati jogától. Emellett a közgazdász székesfehérvári fórumon arról is beszélt, hogy a jelenlegi agrártámogatási rendszert is jogállamisági feltételekhez kötné. Ezeket az elveket követi Ursula von der Leyen és az ő utasítására a Tisza Párt is. Petschnig Mária Zita is azzal a döntéssel ért egyet, az ukrajnai mezőgazdaság előnyére alakítsák át az uniós agrártámogatásokat.

2025. 11. 16. 11:08
Tisza párt Győr Magyar Péter
Fotó: Mirkó István
A Tisza Párt szakértője, Petschnig Mária Zita Magyarország megbüntetése kapcsán a legkézenfekvőbb megoldásként kijelentette, hogy a jövőben elvehetik hazánk szavazati jogát, ami egyfajta „atombomba” lenne Magyarország számára. Ezután a magyar agrárium szereplőit és a jelenlegi támogatási rendszert bírálta. A Tisza Párt szakértője szerint a gazdák hozzászoktak az „automatikusan járó” támogatáshoz, és „igazából nem csinálnak érte semmit”, de majd ezt is jogállamisági feltételekhez kötik – írja az Ellenpont.


„Levegőnek néznek. Nem számítunk. Azt is el tudom képzelni, hogy a szavazati jogot elveszik tőlünk, ezt hívják atombombának, illetve ami még itt a levegőben lóg, hogy

meg fogják szüntetni ezt a teljesen automatikus mezőgazdasági támogatási rendszert, ami ez a földalapú támogatás, ugye, egyszerűen hozzászoktak a magyar gazdák is, hogy ez jár, igazából nem csinálnak érte semmit, ez a magyar mezőgazdaság leépítésének nagyszerű eszköze, miközben a felépítésre kellett volna ezt használni.

Van arról szó, hogy ezeket az agrártámogatásokat is majd a jogállamisági feltételének meglétéhez kívánják kötni, nem most, hanem a távolabbi jövőben” – mondta el Petschnig Mária Zita, a Korona Tisza-sziget rendezvényén.

Petschnig Mária Zita Fotó: Ellenpont

A Tisza szakértőjének gondolatai azért is figyelemreméltóak, mert az általa bírált közös agrárpolitika (KAP) drasztikus átalakítása valójában a brüsszeli politika már régóta kijelölt irányvonala. Ezt a célt szolgálja a hírhedt Strohschneider-jelentés, amelynek nyilvánosságra kerülése óta tudható, hogy az uniós agrárrendszert gyökeresen át akarják alakítani, a magyar gazdák hátrányára – emlékeztetett a lap.

A jelentés lényege, hogy az objektív, területalapú kifizetések helyett egy olyan rendszert vezetne be Brüsszel, amely hozamalapon ítélné oda a támogatásokat. 

Ezzel az eljárással azonban a hagyományos termelési módszereket használók helyett előnybe kerülnének a nagy hozamot biztosító – többek közt a génmódosított terményeket termesztő – gazdaságok. Kifejezetten Ukrajnában. 

Ugyanis a belső agrártermelés csökkenése miatt keletkező hiányt a jelentés szerint ukrajnai gabonaimporttal kell majd pótolni – ezzel Brüsszel tulajdonképpen kijelölte, hogy az ukrán termelőket részesíti előnyben az uniós gazdákkal szemben.

Magyar Péter Fotó: Ellenpont

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke maga is teljes mértékben támogatja Brüsszel ezen irányvonalát. Magyar az Európai Parlament agrárügyekkel foglalkozó AGRI-bizottságában 2024 októberében tartott felszólalásában kijelentette, hogy a jelenlegi területalapú rendszer tarthatatlan, és átalakítás szükséges.

Petschnig a Tisza-sziget rendezvényén ezt azzal is kiegészítette, hogy 

a jövőben jogállamisági feltételekhez is köthetik a mezőgazdasági támogatások szétosztását.

Ez mind gazdaságilag, mind ellátásbiztonsági szempontból kockázatot jelenthet a jövőben, hiszen Brüsszel eddig is politikai bunkósbotként használta a jogállamisági mechanizmust, amellyel ezután tagállamok teljes agráriumát béníthatja meg.

 


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

