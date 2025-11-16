Magyarország újabb megbüntetéséről fantáziál Magyar Péter tanácsadója + videó

A Tisza Párt szakértője, Petschnig Mária Zita Magyarország megbüntetése kapcsán a legkézenfekvőbb megoldásként kijelentette, hogy a jövőben elvehetik hazánk szavazati jogát, ami egyfajta „atombomba” lenne Magyarország számára. Ezután a magyar agrárium szereplőit és a jelenlegi támogatási rendszert bírálta. A Tisza Párt szakértője szerint a gazdák hozzászoktak az „automatikusan járó” támogatáshoz, és „igazából nem csinálnak érte semmit”, de majd ezt is jogállamisági feltételekhez kötik – írja az Ellenpont.



„Levegőnek néznek. Nem számítunk. Azt is el tudom képzelni, hogy a szavazati jogot elveszik tőlünk, ezt hívják atombombának, illetve ami még itt a levegőben lóg, hogy

meg fogják szüntetni ezt a teljesen automatikus mezőgazdasági támogatási rendszert, ami ez a földalapú támogatás, ugye, egyszerűen hozzászoktak a magyar gazdák is, hogy ez jár, igazából nem csinálnak érte semmit, ez a magyar mezőgazdaság leépítésének nagyszerű eszköze, miközben a felépítésre kellett volna ezt használni.

Van arról szó, hogy ezeket az agrártámogatásokat is majd a jogállamisági feltételének meglétéhez kívánják kötni, nem most, hanem a távolabbi jövőben” – mondta el Petschnig Mária Zita, a Korona Tisza-sziget rendezvényén.

Petschnig Mária Zita Fotó: Ellenpont

A Tisza szakértőjének gondolatai azért is figyelemreméltóak, mert az általa bírált közös agrárpolitika (KAP) drasztikus átalakítása valójában a brüsszeli politika már régóta kijelölt irányvonala. Ezt a célt szolgálja a hírhedt Strohschneider-jelentés, amelynek nyilvánosságra kerülése óta tudható, hogy az uniós agrárrendszert gyökeresen át akarják alakítani, a magyar gazdák hátrányára – emlékeztetett a lap.

A jelentés lényege, hogy az objektív, területalapú kifizetések helyett egy olyan rendszert vezetne be Brüsszel, amely hozamalapon ítélné oda a támogatásokat.

Ezzel az eljárással azonban a hagyományos termelési módszereket használók helyett előnybe kerülnének a nagy hozamot biztosító – többek közt a génmódosított terményeket termesztő – gazdaságok. Kifejezetten Ukrajnában.

Ugyanis a belső agrártermelés csökkenése miatt keletkező hiányt a jelentés szerint ukrajnai gabonaimporttal kell majd pótolni – ezzel Brüsszel tulajdonképpen kijelölte, hogy az ukrán termelőket részesíti előnyben az uniós gazdákkal szemben.