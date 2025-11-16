A ballib sajtó faggatta Menczer Tamást arról, hogy ki a szuverén

– Nem az a helyzet, hogy miniszterelnök-jelölt vitázik a miniszterelnök-jelölttel? – kérdezte Menczer Tamást Győrben egy balliberális riporter. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem ez a helyzet. – Miniszterelnök-jelölt vitázik szuverén miniszterelnök-jelölttel. És itt nem erről van szó – tette tisztába Menczer.

A riporter visszakérdezett: és ezt önök mondják meg, hogy ki a szuverén meg ki a nem szuverén?

– Nem, Manfred Weber mondta. Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő, Magyar Péter az én emberem. Ők mondták – húzta alá Menczer. A baloldali újságíró azt fejtegette, hogy több mint húsz évig a Fidesz szövetségese volt Manfred Weber. A kormánypárti politikus egyértelművé tette: a helyzet megváltozott, háborúpárti, bevándorláspárti, LMBTQ-párti lett a Néppárt.

– Ezért jöttünk mi ki a Néppártból, és így, ezért ment be a Tisza – zárta a beszélgetést Menczer Tamás.