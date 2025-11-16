Nyugdíjasok, figyelem: megvan a dátum, hogy mikor utalják a decemberi nyugdíjakat

Bár a főszabály alapján minden hónap 12. napján utalja a kincstár a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg –, decemberben ez másként van. Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjasok, az év utolsó hónapjában jóval előbb érkezik a nyugdíj, mint az év során. A Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását.

Fontos tudni, hogy akinek postai úton érkezik a nyugdíj, azok még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

A novemberi nyugdíjak utalása idén már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, illetve érkezett nyugdíjkorrekció is.

A 14. havi nyugdíj kiutalásának részleteit pedig a héten ismertette Orbán Viktor.

A 14. havi nyugdíj intézménye nem túl gyakori, jelenleg négy EU-tagállamban is alkalmazzák:

Lengyelországban

Ausztriában

Spanyolországban és

