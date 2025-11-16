modellértékű adattárházDebreceni Egyetemenbig datamesterséges intelligencia

Modellértékű adattárház a Debreceni Egyetemen

Az egészségügyi ellátás során keletkezett betegadatok és képi dokumentumok tárolásának és feldolgozásának optimalizálásával egy hazai viszonylatban egyedülálló, modellértékű adattárházat alakítottak ki a Debreceni Egyetemen, a hét éve indított BigData projekt eredményeként.

Munkatársunktól
2025. 11. 16. 11:06
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
Az adatbázis nagymértékben segíti az intézményben folytatott mesterségesintelligencia- (MI-) alapú klinikai kutatásokat. A Debreceni Egyetem adatvagyonának jelentős részét teszik ki a Klinikai Központban folyó betegellátás során keletkezett medikai és képi adatok. A BigData tématerület keretében 2018 óta folytatott K+F tevékenység egyik legfontosabb eredménye az, hogy ezt az adatvagyont megfelelő adattranszformációs eljárások kidolgozásával a kutatók számára elérhetővé tették. A Microsoft Azure környezetben kialakított UDBD Health adattárház és a hozzá kapcsolt skálázható számítógéprendszer biztosítja a pszeudo-anonim adatok folyamatos gyűjtését, valamint a kutatók számára az adattudomány korszerű elemző módszereinek használatát.

– Az egészségügyi adatok nemzeti vagyonelemet képeznek, olyan értéket, amellyel felelősen és tudatosan kell gazdálkodnunk. Ez stratégiai jelentőségű feladat is: gondoskodnunk kell arról, hogy az adatok rendszerezett, átlátható és tudományos célokra is felhasználható formában álljanak rendelkezésre. Különösen üdvözlendőnek tartom mindazon törekvéseket, amelyek – mint például a Debreceni Egyetem kezdeményezése – az egészségügyi szektort és az orvosképzést közelebb viszik ahhoz, hogy az adatvagyon valódi tudásforrássá váljon. Bízom benne, hogy a jövőben sikerül olyan módszertani és szervezeti irányokat kijelölni, amelyek biztosítják, hogy ezek az adatok rendezett, előre tervezett struktúrában szolgálják a tudományos kutatást, a gyógyítást és végső soron a társadalom egészének javát – hangsúlyozta Mátyus László professzor, az Általános Orvostudományi Kar dékánja.

Hazai viszonylatban egyedülálló, modellértékű adattárházat sikerült kialakítani Debrecenben

A projekt a kutatás és az oktatás mellett segíti a betegellátás biztonságának növekedését és minőségének fejlesztését. A megfelelő módon strukturált és anonimizált adattárház a kórházi informatikai rendszerből származó, húsz évet lefedő szöveges adatokból, képi és genetikai diagnosztikai információkból áll össze. Ezzel lehetővé válik olyan rejtett összefüggések megtalálása és elemzése is, melyek nemcsak egyes népbetegségek (például cukorbetegség, magas vérnyomás), hanem akár a ritka betegségek megértéséhez is információval szolgálhatnak.

– Ez a projekt kiváló példája annak, miként lehet magas szakmai színvonalon megvalósítani egy átfogó, együttműködésen alapuló kezdeményezést. A programban számos szakember vett részt: különböző klinikák munkatársai, orvosok, rezidensek, szakdolgozók, egészségügyi és informatikai szakemberek, akik mind egy közös cél érdekében dolgoztak – azért, hogy létrejöjjön egy olyan adattárház, amely új távlatokat nyit az oktatás és a kutatás fejlődésében, lendületet adva a tudományos és gyakorlati innovációnak egyaránt. Számomra különösen fontos, hogy ennek a munkának a kézzelfogható eredményeként tovább javuljon a betegellátás minősége. Bízom abban, hogy a projekt hozzájárul új terápiás lehetőségek kidolgozásához, amelyek révén a Debreceni Egyetem Klinikai Központja egyes szakterületeken nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket érhet el – fogalmazott Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke.

BigData-technológia

A projekt eredményeiről, a fejlesztés további lépéseiről, illetve a program támogatásával megvalósuló kutatásokról a BigData-technológiával és mesterséges intelligenciával támogatott klinikai kutatások című szerdai workshopon számoltak be a Debreceni Egyetem szakemberei.

– Az adatok, különösen a nagy adathalmazok elemzése, tárolása és a bennük rejlő, rejtett összefüggések feltárása napjaink egyik legmeghatározóbb és legizgalmasabb tudományos területe. A Debreceni Egyetemen mindez saját adatbázisokra építve valósult meg, ami különösen értékes alapot teremtett a további kutatásoknak. Kiemelten érdekes, hogy a projekt ezen ága elsősorban az egészségügyi adatok feldolgozására összpontosított. Mindez hét évvel ezelőtt kezdődött – abban az időszakban, amikor a mesterséges intelligencia még gyakorlatilag gyerekcipőben járt. Most, hogy a projekt lezárul, valójában egy új korszak kezdetéhez érkezünk, amelyben a korábban felhalmozott tudást és szakmai tapasztalatot meg kell őriznünk és tovább kell fejlesztenünk. Az előttünk álló legfontosabb feladat, hogy e szellemi tőkét és tudásbázist helyben tartsuk, és az MI adta lehetőségek révén a lehető leggyorsabban a legtávolabb jussunk el – nyilatkozta Berényi Ervin egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója.

A hosszú távú cél az, hogy az orvosbiológiai projekt segítségével az egyetemen meghonosított BigData-technológiát elérhetővé tegyék más tudományterületek, például az agrár- vagy a közgazdaság-tudomány számára is.

