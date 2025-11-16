AC / DCföldrengéskoncert

AC/DC-koncert rázta meg a várost – a földrengésmérők is bejeleztek + videó

Tíz év után először lépett ismét színpadra Ausztráliában az AC/DC, és már az első koncertjük is földrengésszerű erővel rázta meg Melbourne-t.

2025. 11. 16. 11:20
A legendás ausztrál banda szerdán este adott telt házas koncertet a százezres Melbourne Cricket Groundban, ahol a hangerő és a tomboló közönség együtt olyan vibrációt keltett, amelyet a földrengésmérők is érzékeltek – adta hírül a Louder.

AC/DC fans cheer ahead of the Australian rock bands "Power Up Tour" concert at the Stade de France in Saint-Denis, on the northern outskirts of Paris on August 9, 2025. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)
AC/DC-rajongók Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

A Melbourne-i Szeizmológiai Kutatóközpont vezetője, Adam Pascale elmondta: a műszerek tisztán kimutatták a koncert alatt keletkező talajmozgást. 

A hanghullámokat, amelyeket az emberek a testükön is éreztek, mi is látjuk a műszereinken – nem a levegő rezgését, hanem a talajét mérjük

– magyarázta.

A szeizmikus jeleket egyrészt a brutál teljesítményű hangrendszer, másrészt a közönség együttes ugrálása váltotta ki. A koncert még a stadiontól tíz kilométerre élőknek is feltűnt, volt, aki arról számolt be, hogy tisztán hallotta a zenét otthonából.

Az AC/DC az ausztrál „PWR UP” turné első állomásaként tért vissza ikonikus hazai koncerthelyszínére. A műsorban olyan klasszikusok csendültek fel, mint az If You Want Blood (You’ve Got It), a Back In Black, a Thunderstruck vagy a Highway to Hell, 

de óriási meglepetést okozott, hogy több mint három évtized után először játszották el élőben a Jailbreak című dalt is.

A zenekar az elkövetkező hetekben több ausztrál városban is fellép, és a mostani melbourne-i show alapján a rajongók mindenhol hasonlóan elementáris élményre számíthatnak.

Borítókép: AC/DC-koncert (Forrás: AFP)


