Ilie Bolojant komoly politikusnak nevezte, aki harcolni fog a románok érdekeiért, és aki érdekelt a román–magyar kapcsolatok sikereiben.

Az orosz média kiemelt figyelmet szentelt Orbán Viktor legutóbbi nyilatkozatainak, amelyben a magyar miniszterelnök a harmadik világháború lehetőségét is felvetette. A RIA Novosztyi tudósításában Orbán Viktort idézte, és megjegyezte:

Orbán a növekvő nemzetközi feszültségeket, a fegyverkezési versenyt, a blokkosodást és a fokozott migrációt nevezte meg mint olyan tényezőket, amelyek a harmadik világháború kirobbanásának veszélyét hordozzák magukban.

A magyar kormányfő egy európai és amerikai közvélemény-kutatásra is hivatkozott, amely szerint a lakosság 40–55 százaléka szerint öt-tíz éven belül kitörhet a következő világháború.

Mielőbb tűzszünetet kell elérnünk

– szögezte le Orbán Viktor, utalva arra, hogy a béke fenntartására irányuló erőfeszítéseket sürgetni kell.

A szerb Politika Orbán Viktort idézve azt emelte ki, hogy „Európa már háborúban áll”, és Magyarországnak fel kell készülnie a jövő kihívásaira. A magyar miniszterelnök kritikával illette a Nyugat Ukrajna-politikáját is, mondván, hogy az „hibás” és hozzájárult a háború kirobbanásához.

A magyar miniszterelnök kijelentései élénk visszhangot váltottak ki a nemzetközi sajtóban

A német Tagesschau és az amerikai Bloomberg is foglalkozott a tusnádfürdői beszédének legfontosabb pontjaival, kiemelve az uniós költségvetéssel kapcsolatos magyar álláspontot és a kormányfő által szorgalmazott EU-s változásokat.

A Tagesschau a magyar véleményt hangsúlyozta az EU költségvetésével kapcsolatban, rávilágítva arra, hogy a magyar kormány változásokat szeretne látni az Európai Unió vezetésében. A kormány elégedetlen a jelenlegi uniós politikával és a döntéshozatali mechanizmusokkal.

A Bloomberg is egy összefoglaló cikkben számolt be a miniszterelnök tusnádfürdői beszédéről. Az írás elején a digitális polgári körök megalakítását emelte ki, ami a magyar belpolitikai helyzetre is rávilágít. Ezzel a kezdeményezéssel a kormány a hírek szerint a digitális térben is szeretné megerősíteni a támogatottságát.