Botrány: magyarokat, nőt és fiatalkorút is elvittek a román csendőrök meccs közben

A nyíltan a magyarságot képviselő FK Csíkszereda nem kapott könnyű sorsolást a román élvonalban, hiszen az első két hazai meccsét rögtön bukaresti óriások ellen vívta, ami sajnos magában hordozta a botrány lehetőségét Romániában. Az első fordulóban a Dinamo Bukarest elleni 2-2-t heves indulatok követték, az ellenfél elnöke például lekutyázta a csíkszeredaiakat. Most pedig a Rapid Bukarest ellen 2-0-s vereséget szenvedett a székelyföldi újonc, ám a román sajtóban magyar szurkolók ellen irányuló botrányról számoltak be.

A Csíkszereda ezúttal a Rapid Bukarest ellen játszott hazai pályán, de újabb botrány tört ki. Fotó: FK Csíkszereda

A Gazeta Sporturilor öles betűkkel írja, hogy „Törvényt szegtek Csíkszeredában, a csendőrök sürgősen közbeléptek a lelátón”. Mint kiderült, magyar szurkolókat vittek el a félidőben, akik békésen sört ittak.

A magyar szurkolókat fél évre kitiltották a stadionból

A román lap szerint a félidőben öt csendőr jelent meg a lelátón, hogy felelősségre vonják az alkoholt fogyasztó szurkolókat, akik együttműködőek voltak, követték a rendvédelmi szervek utasításait. A lap több fotót is közzétett arról, hogy a Csíkszereda magyar szurkolói sört isznak, mint írják, a helyi kézműves sörből fogyasztottak, ami alacsony alkoholtartalmú és a szervezők által engedélyezve volt.

Akkor mégis mi volt a probléma?

Az, hogy Romániában van egy törvény, amit még nem módosítottak, és ez megtiltja az alkohol fogyasztását sportesemények alatt. Aki ezt megszegi, az ellen szabálysértési eljárás indul, és a rendező klubot is megbüntethetik. Mint írják, a stadionban románul és magyarul is elhangzott a figyelmeztetés. Ugyanakkor ahogy azt a román lap is írja, ez a törvény hamarosan megváltozik Romániában, így a legfeljebb 5 százalékos alkoholtartalmű italok engedélyezettek lesznek. Ez péntek este hivatalosan még nem volt így, bár a gyakorlat eddig nem ezt mutatta.

A Nemzeti Sport a helyszínről megerősítette, hogy hat magyar szurkolót vittek el a román csendőrök a Csíkszereda meccse alatt, akik között nő is fiatalkorú is volt. Helyben hozott azonnali döntés keretében 50 eurós bírságot kaptak, és fél évre kitiltották őket a csíkszeredai stadionból.