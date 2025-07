Pofátlan dolgot állít a magyargyűlölő molinóról a Dinamo Bukarest elnöke

Andrei Nicolescu, a Dinamo Bukarest elnöke már a 2-2-re végződött csíkszeredai meccs után is ki volt kelve magából, mint beszámoltunk róla, szégyennek nevezte a történteket. Arra gondolt, hogy a Dinamo szurkolóit későn engedték be a telt házas meccsre, aminek persze jó oka volt, hiszen a bukaresti ultrák összecsaptak a csendőrséggel és a biztonsági személyzettel is. Nicolescu azt nehezményezte, hogy szerinte ártatlan dinamósok is áldozatául estek az incidensnek, s tovább is ment: szándékos provokációt kiáltott.

Bödő Zoltán, a Csíkszereda magyar játékosa szép gólt szerzett a Dinamo Bukarest ellen. Fotó: Riti József Attila/NSO

– Ez nem védelem volt, ez agresszió – reagált a román Digi Sportnak a Dinamo elnöke. – A csendőrök és a stadion személyzete olyan módon bánt a szurkolóinkkal, ami elfogadhatatlan. Az egyik kollégánk egy ártatlan molinót próbált felakasztani, mire bántalmazták. Egy másik szurkolónkat pedig csizmával rúgták szájon. Van erről videónk, és készek vagyunk eljuttatni a hatóságokhoz. Nem véletlen, hogy 35 percig tartották a szurkolóinkat a kapuk előtt. Ez szervezési szabotázs.

A magyargyűlölő molinót jóváhagyták a románok?

Nicolescu még amiatt is a Csíkszeredát okolja, hogy balhé lett a magyargyűlölő molinóból a meccsen. Mint ismert, a Dinamo Bukarest drukkerei egy olyan magyarellenes molinót feszítettek ki a mérkőzésen, amelyre az volt írva, hogy „Még a körmötök alatti föld is román”.

– Minden mérkőzés előtt szervezői értekezletet tartanak, és ez a molinó a házigazda csapat által, a szövetség képviselőjének jelenlétében került jóváhagyásra – állította Nicolescu. – A transzparenssel kapcsolatban nem emeltek kifogást. A 20. percben ébredtünk rá, hogy a hazai csapat egyik tisztviselője odament, erről felvétel is van, hogy lerántja ezt a molinót, és ezzel provokálja a Dinamo szurkolóit. Ettől kezdve minden összeomlott.

Szondi István keményen válaszolt a bukaresti vádra

Nicolescu azt is állította, hogy a meccs után személyesen akart beszélni a Csíkszereda elnökével, Szondi Istvánnal, aki azonban elérhetetlenné vált számára. Szondi szerint ez hazugság.

– Ez nem igaz. A mérkőzés után azonnal a sajtónak kezdett nyilatkozni, engem meg sem próbált elérni. Amúgy sem ismerem őt, és a stílusát látva nem is vágyom rá – reagált keményen Szondi.

A csíkszeredai elnök továbbá elmondta, szerinte a Dinamo Bukarest a felelős a botrányért.

– A Dinamo szurkolói évek óta minden látogatásukkor feszültséget keltenek – ecsetelte Szondi. – Most is magyarellenes rigmusokat skandáltak, a stadionban és azon kívül is, miközben pirotechnikai eszközöket próbáltak becsempészni. A biztonsági személyzet csak a munkáját végezte. A Dinamo vezetése ezzel szemben semmiféle együttműködésre nem volt hajlandó, és csak a médián keresztül akart üzengetni.

Még a Dinamo Bukarest kért vizsgálatot a Csíkszereda ellen

A románok komolyan gondolják, hogy a Csíkszereda a felelős, a Dinamo Bukarest ugyanis vizsgálatot kezdeményezett a szövetségnél. A klub a hivatalos közleményben kérte, hogy a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) igazságot szolgáltasson azoknak, akiket szerinte „jogtalanul bántalmaztak”.