Magyarellenes balhé Romániában: lekutyázta a csíkszeredaiakat a Dinamo Bukarest elnöke

Megkezdte szereplését a román első osztályú labdarúgó-bajnokságban Székelyföld immár elsőszámú csapata. Az FK Csíkszereda a hétfő esti első fordulóban története első Superliga-meccsén a Dinamo Bukarestet fogadta és kétgólos előnyét leadva végül 2-2-ra végzett a fővárosiakkal. A találkozó botrányosra sikeredett, ugyanis a vendégcsapat szurkolói balhéztak, ráadásul a második félidőben a világítás meghibásodása miatt fél órára félbeszakadt a találkozó. A lefújást követően azonnal folytatódtak a magyarellenes kirohanások, és félő, hogy az egész bajnokság alatt ez vár majd a nyolc magyar játékossal a kezdőjében felálló székelyföldiekre.

A Csíkszereda elleni román támadás egyik „főszereplője” a magyarellenes molinó (Fotó: Székelyhon.ro)

Magyarellenes molinó: „A körmeitek alatt lévő föld is román”

A szekelyhon.ro portal cikke arról számolt be, hogy már a meccs előtt és alatt is ment a gyűlölködés az utcákon, illetve a lelátón: bozgorozással, magyarellenes rigmusokkal érkeztek Csíkszeredába a bukaresti Dinamo szurkolói az FK Csíkszereda elleni szuperligás összecsapásra. A magyarellenes molinót sem hagyták otthon, amit ki is feszítettek a csíkszeredai stadion vendégszektorában. „A körmeitek alatt lévő föld is román” – üzenték a molinón a csíkszeredaiaknak, amit állítólag a hatóságok jóváhagytak.

A csendőrség közbeavatkozott a szervezőkkel közösen, a vendégszurkolók egy részét kiszorították a stadionból, ám a bukaresti ultrák ott is folytatták a botrányokozást. Dan Iamandi, a Hargita megyei csendőrség vezetője rögtön megértette velük, hogy nincs értelme balhézni, Csíkszereda ugyanis ma ünnepel. „Most jutottak fel az első osztályba, tartsuk tiszteletben” – fogalmazott a csendőrparancsnok.

Teljesen kiborult a Dinamo Bukarest elnöke, gyalázta a csíkszeredaiakat

A bukarestiek magyarellenes kirohanásairól is híres elnöke, Andrei Nicolescu nagyon ideges volt a találkozó után, és a gsp.ro tudósítása szerint a lefújást követően kutyáknak nevezte a csíkszeredai csapatot, és habzó szájjal szidta őket a hargitai stadion folyosóin, bírálva a hazai csapat vezetőségét, a mérkőzés szervezőit. Nicolescu bírálta a hazai szurkolókat is, akik Nagy-Magyarországot is tartalmazó pólókban és zászlókkal jelentek meg a stadionban – néhány szurkoló pólóján a Sepsi, a Ferencváros és a Csíkszeredai Fociklub címere is megjelent a térkép mellett –, valamint csak öt perccel a meccs kezdete előtt engedték be a lelátókra a bukaresti ultrákat.

A Dinamo Bukarest elnöke, Andrei Nicolescu nagyon ideges volt a csíkszeredai meccs után (Fotó: gsp.ro)

– Szégyen, ami itt megtörténhetett velünk. Teljes tiszteletlenség, ami történt, nem engedtek be minket a lelátóra, csak alig 5 perccel korábban, mint ahogy a meccs elkezdődött! Értesíteni fogjuk az FRF-et is, szégyen, ami történt, szégyen, szégyen, szégyen – tombolt a meccs lefújását követően a stadion folyosóján Andrei Nicolescu.