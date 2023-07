Hosszú Katinka tiszta vizet öntött a pohárba

Hosszú Katinka csapatának közleménye Az utóbbi napokban-hetekben egyre több olyan cikk jelent meg a médiában, mely kapcsolódik a Hosszú Katinka Úszóakadémia elutasításához, pontatlanul, téves információkkal megfogalmazva a jelent, és a körülményeket. Mindez történik oly módon, hogy az anyagok tartalma sérti Katinka személyiségét,

sérti a sport iránti bizalmat,

sérti a sportolók által elért eredmények tiszteletét,

sérti a magyar állam sportpolitikáját,

negatív példát mutat a jövő bajnokainak. Szögezzük le, Hosszú Katinka állásfoglalása szerint a kormány sportpolitikája és a sportok iránti támogatása nemzetközi szinten is páratlan. Sportágtól függetlenül, minden sportban részt vevő szereplő köszönettel tartozik ezért. Ez a vélemény továbbra is fennáll, akár lesz akadémia, akár nem! A hamis információk névtelen kiadóinak egyértelműen nem érdeke az akadémia létrehozása a monopolhelyzetük megtartása végett. Egy sportoló „dicsfényének megkopása" Az utóbbi időben nevüket nem vállaló egyének megbízásából hadjáratot indítottak ellenem – gondolom, várandóságom miatt –, arra számítottak, nem fogok rá reagálni. Valóban életem legfontosabb pillanata előtt állok, de ennek ellenére nem hagynám szó nélkül. Nem azért, mert „megkopott a dicsfényem", hanem mert ez sértő nemcsak rám, de sportoló társaimra nézve is. Az edzések, az eredmények, a rengeteg munka mögött nem a dicsfény elérése a cél. Érmeket hoztunk hazánknak, hírnevet szereztünk Magyarországnak. Nem látjuk az ezen érmek esetében történt változást! Ugyanúgy csillognak, mint régen. Vagy csak itthon van ez másképp? Biztosan, hisz ha külföldön járok, és azt mondom, magyar vagyok, sorolják nagyjaink nevét. Tisztelettel, nagyrabecsüléssel, fejet hajtva. A megjelent cikkek sértik a sportot, a bajnoki eszmét, a bajnoki győztes gondolkodást, negatív üzenetet adnak azoknak, akik még az olimpiai sikerek előtt állnak. Sérti a haza becsületét, mert kishitű, pesszimista gondolkodáshoz vezet, ami ellen egész karrierem alatt küzdöttem. Munkám legnagyobb dicsősége, hogy Magyarország mentalitását pozitívabb irányba tudjam ösztönözni. Egyes újságcikkek épp ezt kívánják alaptalanul lerombolni, az úszósportban jártas, nevük elhallgatását kérő személyek által adott hamis információk alapján! – Hosszú Katinka. Az akadémia Soha nem követelte Hosszú Katinka az akadémiát. A sportért felelős államtitkárság felkérésére tette össze határidőre az akkreditációs anyagot, rengeteg munkával és kutatással. Az úszóakadémia esetében nincs itt szó milliárdokról, létesítményekről, csupán annyi állami támogatásról, ami segítené a tehetségeket a sportban maradásra – szerényebb keretek között – kollégiumi rendszerben. A MÚSZ közel évi 9 milliárdos támogatás mellett működik, Katinka ennek töredékéből építené fel, tenné hozzá tudását, sportpszichológia, sportdiplomácia területén elért tapasztalatait és hozná be nemzetközi kapcsolati tőkéjét. Az úszóakadémia a sportot felkarolva, az utánpótlásra fókuszálva működne annak érdekében, hogy felnőttkorra a tehetségek ne vesszenek el. Az úszóakadémia célja minél több magyar siker elérése világversenyeken, a kettős karriergondozást is figyelembe véve. Ez egy összetett feladat, összetett szakmai hátteret igényel, mely az akadémia keretén belül tudna csak megvalósulni. Ehhez nem az üzleti érzék a legfontosabb, hanem olyan szakemberek kellenek, akik alázatosak az úszás iránt, a sport iránt, az egyéni érdekeket háttérbe tudják helyezni és a célra tudnak maximálisan fókuszálni. A titoktartási szerződés Az akadémia Katinka szellemi terméke, melyet jogszerűen védett le annak érdekében, hogy a jövőben ne más szellemi termékeként jelenjen meg annak anyaga, mely egyedi elképzelésekre mutat rá. Nem a kosárlabdáról szól, ahogy azt írják, hanem kimondottam az úszásról! Nem azért lett egy titoktartási igény, mert az anyag valamire nem méltó, hanem a tartalma miatt, mely konstruktív, rámutat a hiányosságokra, feltárja a lehetőségeket, és épül sok elismert szakember tudására, tapasztalataira. Állami támogatás Dagály fürdő A Dagály nyitott medencéjének lefedését nem Katinka cége bonyolította le, a versenyt szervező cég rendelkezett a büdzsékkel, költségvetési tervekkel és a verseny szervezésével. Információink szerint ez 50 millió forint körüli összeg volt. Az, hogy Katinka kapott 500 millió forintot, hazugság, ismét negatív fényt fedve Katinka nevére. Rágalmazás, hírnévrontás. Fájdalomdíj, ha már valaki információt adott ki. Öngól, ám legyen, beszéljünk róla Katinka nem kért fájdalomdíjat, viszont próbálták megvesztegetni. Nem szeretne neveket említeni, elég kényes téma lenne. Nem szeretné a körülményeit taglalni sem, ugyanakkor elgondolkodtató, kinek lehet az érdeke, hogy az akadémia ne jöjjön létre. „Hosszú Katinka vagyok, aki az úszásnak szentelte az élete nagy részét. Büszke vagyok a nevemre, az eddigi életemre, a sikereimre, a rengeteg munkámra. Soha nem fogok senkit arra kérni, hogy nevemet elhallgatva tegyen nyilatkozatokat.”