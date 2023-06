Hosszú Katinka nyílt levélben támadja a szerinte a pozíciójukat féltő sportvezetőket

Hosszú Katinka erős szavakat használ a közleményében, amelyben a szakmaiság felett győzedelmeskedő egyéni érdekekről, pozíciójukat féltő sportvezetőkről, bukott érából származó ideológiáról írt. Konkrétan azonban nem nevezte meg, hogy kivel és miért akadt gondja, ahogy az sem derült ki, hogy pontosan milyen okból nem indulhat el az úszóakadémiája.

Változtatás nélkül közöljük Hosszú Katinka nyílt levelét:

„Elkészült az Úszóakadémia akkreditációs anyaga, mely több mint egy év rengeteg munkáját és szaktudását tartalmazza. Ezúttal is köszönöm azoknak a nagyszerű magyar és külföldi szakembereknek, akik megosztották velem tudásukat! Köszönöm a magyar úszósport tagszervezeteinek a támogatást és a hozzáadott véleményüket!

Sajnálatos módon úgy látszik, a sportban az egyéni érdekek még mindig megelőzhetik a szakmai érdekeket. Így nem kaptam meg a lehetőséget, hogy az Úszóakadémiámat elkezdhessem. A sportvezetésben sokan a saját pozíciójukat tartják a legfontosabbnak, nem pedig a sport fejlődését. Ez a fajta mentalitás – véleményem szerint – az úszósportot is károsítja, amit a közeljövőben már érzékelni fogunk. Ezt az idejétmúlt elképzelést, módszert én támogatni nem tudom. Egy mára már bukott érából használt ideológiai rendszert alkalmaznak, ahelyett, hogy az utókor tisztességes, egyenes és progresszív nevelését tűznék ki célul.

Bár az összetett nagy projektem egyelőre nem jön össze, immáron az említett akadémiai anyagot is felhasználva az Iron Swimben továbbra is szeretettel várjuk azokat, akiknek a legfontosabb, hogy a képzés nem a sportpolitika, nem a klub, hanem a versenyző érdekeit és a sport szeretetét tartsa szem előtt. Csakis ilyen értékekre alapuló rendszerben tudom saját megszületendő gyermekemet is elképzelni.”

Mi volt Hosszú Katinka célja az akadémiával?

Hosszú Katinka egy februári interjúban beszélt először a saját úszóakadémia létrehozásáról. Tervét a már működő Kozma István Magyar Birkózó Akadémiához és a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémiához hasonlította, célja a fiatalok rendszerben való elkallódásának megakadályozása volt.

– Már a fiatalabb korosztály tagjai is eredménycentrikus rendszerben nőnek fel, viszont az egyik korosztályból a másikba ugrani egyáltalán nem egyszerű feladat, ezeknél a fordulópontoknál sok úszót elveszítünk – mondta akkor Hosszú. – Az akadémia épp erre való, ezt a hidat építené fel, ahogy a többi sportág esetében is megtörtént. Különálló intézmény, de együttműködik a szakszövetséggel. Az akadémiai rendszer az úszásban is az utánpótlást helyezné előtérbe, ahogy az országban a különböző sportágakban működő harmincegy akadémia. Megadva minden olyan nemzetközi tapasztalatot, segítséget, amit a kapcsolataim és eredményeim révén képes vagyok megadni.

Hosszú Katinka jelenleg gyermeket vár, emiatt nem versenyez, de a visszavonulását hivatalosan nem jelentette be.

Borítókép: Hosszú Katinka (Forrás: Facebook)