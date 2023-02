Hosszú Katinka: Eredményeket nem csak a vízben lehet elérni

Az őszi pihenőidőszakot követően újra edzésbe állt Hosszú Katinka. Az úszóklasszis a tokiói olimpia után azt tűzte ki célul, hogy felnőtt világversenyen megszerezze a századik érmét, és amíg ezt eléri, addig biztosan nem vonul vissza. A tavalyi Európa-bajnokságon a háromszoros világbajnok nem került közelebb az álma eléréséhez, továbbra is 97 dobogós helyezéssel büszkélkedhet. A 33 éves klasszis az ősszel tudatosította, hogy neki van a legtöbb érme a világon, és ezek után több dolgot is átértékelt. Az úszást addig folytatja, amíg élvezi, és közben szeretne az emberek gondolkodásmódjára is hatni, hogy értékeljék, a harminc feletti sportolók nem dobják be a törülközőt.

– Szerintem nagyon fontos, hogy a tapasztalt versenyzők a sport világában maradjanak. Nem váltunk más szakmára, hanem szeretnénk további eredményeket elérni abban, amiben a legjobbak voltunk, akár a vízben, akár a szárazföldön – magyarázta Hosszú a Nemzeti Sportnak adott interjújában. – Nem kell feltétlenül nyerni, folyamatosan meg főleg nem: én nagyon sokat kaptam az úszástól, az elmúlt majdnem három évtizedben rengeteget tanultam a sportnak köszönhetően, most már szeretnék valamit vissza is adni belőle. Szerintem fontos, hogy a sportoló milyen példát mutat a fiataloknak. Fontos, hogy mit képvisel, hogy alázattal viseltessen a kemény munka iránt – nem csak az érmek számítanak.